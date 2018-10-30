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30 октября 2018, 15:29



В Норильске почтили память жертв политических репрессий.

На месте нынешнего размещения мемориального комплекса «Норильская Голгофа» в годы политического террора производили захоронения безвинно пострадавших жертв режима. Сегодня здесь установлены памятники представителям разных национальностей, пострадавшим в Норильлаге. «Здесь, на мемориале «Норильская Голгофа», навсегда заключена народная память поколений. Каторжным трудом политзаключенных написана история Норильска. Практически весь производственный комплекс, объекты инфраструктуры города построены людьми, оказавшимися неугодными режиму. Мы помним страшные времена национальной трагедии и чтим память тех, кто подвергся политическим репрессиям», - обратилась к собравшимся заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелёва.

Просмотров:199 Мероприятие состоялось сегодня на «Норильской Голгофе». В нём приняли участие представители администрации, депутатского корпуса, компании «Норильский никель», общественники, школьники и неравнодушные горожане.На месте нынешнего размещения мемориального комплекса «Норильская Голгофа» в годы политического террора производили захоронения безвинно пострадавших жертв режима. Сегодня здесь установлены памятники представителям разных национальностей, пострадавшим в Норильлаге.