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30 октября 2018, 15:42

Смертельно опасную стеклоомывающую жидкость обнаружили в Красноярском крае.


Эксперты Роспотребнадзора предупредили автомобилистов региона о наличии на прилавках магазинов стеклоомывающих жидкостей, опасных для здоровья и жизни человека.
Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой и моющими средствами, с добавлением ароматизаторов, красителей. В современных жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли.
Однако нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. Это сильный яд, воздействующий на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Он может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через кожу, заглатывании. Длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в сердце и печени, приводит к неврастении, вегетососудистой дистонии и другим заболеваниям. При приеме внутрь смертельной дозой метанола для человека могут стать 30 граммов спирта, сообщили в Роспотребнадзоре.
Постановлением главного государственного врача РФ в стране запрещено использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа подобных средств населению.
Между тем в Красноярском крае выявлены стеклоомывающие жидкости с содержанием метилового спирта:
1) стеклоомывающая жидкость «GLEID EXCLUSIVE-30», производитель ООО «ЦИнжТехПоставка»;
2) жидкость для мытья автомобиля «Арктик-Айс», изготовитель ООО «Вертикаль», г. Владимир;
3) жидкость незамерзающая для стекол автотранспорта (-30) «Арктик-Айс», изготовитель ООО «Зодиак», г. Владимир;
4) стеклоомывающая жидкость автомобиля «Winter way» (-20) «AQUARELLE», изготовитель ООО «ЭлинарПрод», г. Москва;
5) незамерзающая жидкость для омывания стекол «ULTRA CLEANER – 30», изготовлена в Москве;
6) незамерзающая жидкость «НОРД» (-30°С), производитель: ООО «Айсберг», Москва;
7) стеклоомывающая жидкость «Веста» (-30), изготовитель ООО «Торговый дом «Патриот»;
8) стеклоомывающая жидкость «Arctic Cleid» (-30), изготовитель ООО «Мастер-Аква», Москва.
Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, торговавшие запрещенной продукцией, признаны виновными в совершении административных правонарушений, сумма штрафов превысила 680 тыс. рублей.
Роспотребнадзор настоятельно рекомендует приобретать стеклоомыватели только в установленных местах торговли и внимательно изучать информацию на таре (этикетке).

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