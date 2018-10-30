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30 октября 2018, 15:42



Смертельно опасную стеклоомывающую жидкость обнаружили в Красноярском крае.

Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой и моющими средствами, с добавлением ароматизаторов, красителей. В современных жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли. Однако нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. Это сильный яд, воздействующий на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Он может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через кожу, заглатывании. Длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в сердце и печени, приводит к неврастении, вегетососудистой дистонии и другим заболеваниям. При приеме внутрь смертельной дозой метанола для человека могут стать 30 граммов спирта, сообщили в Роспотребнадзоре. Постановлением главного государственного врача РФ в стране запрещено использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа подобных средств населению. Между тем в Красноярском крае выявлены стеклоомывающие жидкости с содержанием метилового спирта: 1) стеклоомывающая жидкость «GLEID EXCLUSIVE-30», производитель ООО «ЦИнжТехПоставка»; 2) жидкость для мытья автомобиля «Арктик-Айс», изготовитель ООО «Вертикаль», г. Владимир; 3) жидкость незамерзающая для стекол автотранспорта (-30) «Арктик-Айс», изготовитель ООО «Зодиак», г. Владимир; 4) стеклоомывающая жидкость автомобиля «Winter way» (-20) «AQUARELLE», изготовитель ООО «ЭлинарПрод», г. Москва; 5) незамерзающая жидкость для омывания стекол «ULTRA CLEANER – 30», изготовлена в Москве; 6) незамерзающая жидкость «НОРД» (-30°С), производитель: ООО «Айсберг», Москва; 7) стеклоомывающая жидкость «Веста» (-30), изготовитель ООО «Торговый дом «Патриот»; 8) стеклоомывающая жидкость «Arctic Cleid» (-30), изготовитель ООО «Мастер-Аква», Москва. Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, торговавшие запрещенной продукцией, признаны виновными в совершении административных правонарушений, сумма штрафов превысила 680 тыс. рублей. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует приобретать стеклоомыватели только в установленных местах торговли и внимательно изучать информацию на таре (этикетке).

Просмотров:221 Эксперты Роспотребнадзора предупредили автомобилистов региона о наличии на прилавках магазинов стеклоомывающих жидкостей, опасных для здоровья и жизни человека.Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой и моющими средствами, с добавлением ароматизаторов, красителей. В современных жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли.Однако нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. Это сильный яд, воздействующий на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Он может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через кожу, заглатывании. Длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в сердце и печени, приводит к неврастении, вегетососудистой дистонии и другим заболеваниям. При приеме внутрь смертельной дозой метанола для человека могут стать 30 граммов спирта, сообщили в Роспотребнадзоре.Постановлением главного государственного врача РФ в стране запрещено использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа подобных средств населению.Между тем в Красноярском крае выявлены стеклоомывающие жидкости с содержанием метилового спирта:1) стеклоомывающая жидкость «GLEID EXCLUSIVE-30», производитель ООО «ЦИнжТехПоставка»;2) жидкость для мытья автомобиля «Арктик-Айс», изготовитель ООО «Вертикаль», г. Владимир;3) жидкость незамерзающая для стекол автотранспорта (-30) «Арктик-Айс», изготовитель ООО «Зодиак», г. Владимир;4) стеклоомывающая жидкость автомобиля «Winter way» (-20) «AQUARELLE», изготовитель ООО «ЭлинарПрод», г. Москва;5) незамерзающая жидкость для омывания стекол «ULTRA CLEANER – 30», изготовлена в Москве;6) незамерзающая жидкость «НОРД» (-30°С), производитель: ООО «Айсберг», Москва;7) стеклоомывающая жидкость «Веста» (-30), изготовитель ООО «Торговый дом «Патриот»;8) стеклоомывающая жидкость «Arctic Cleid» (-30), изготовитель ООО «Мастер-Аква», Москва.Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, торговавшие запрещенной продукцией, признаны виновными в совершении административных правонарушений, сумма штрафов превысила 680 тыс. рублей.Роспотребнадзор настоятельно рекомендует приобретать стеклоомыватели только в установленных местах торговли и внимательно изучать информацию на таре (этикетке).