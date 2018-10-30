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30 октября 2018, 15:51



До 10 лет лишения свободы грозит жителю Норильска, причинившего травмы инспектору ДПС.

И. о. прокурора г. Норильска утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению жителя заполярного города в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья). В отношении норильчанина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция инкриминируемого ему преступления предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Просмотров:263 Как установлено следствием, в августе 2018 года в вечернее время на перекрестке улиц Павлова и Талнахской г. Норильска обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Нива», не выполнил законное требование инспектора ДПС о предъявлении документов и, пытаясь скрыться с места происшествия, допустил причинение травм сотруднику правоохранительных органов, схватившемуся за водительскую дверь транспортного средства, сообщается на сайте краевой прокуратуры.И. о. прокурора г. Норильска утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению жителя заполярного города в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья).В отношении норильчанина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция инкриминируемого ему преступления предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.