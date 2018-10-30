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30 октября 2018, 15:59



Норильские мастерицы клуба «Галакс» открыли свою выставку в столице Таймыра.

28 октября клубу, который в свое время создала известная норильчанка Ирина Пшеницына, исполнилось 25 лет. Сегодня объединением руководит ее последовательница и верная ученица Ольга Терешонок; среди постоянных членов клуба - дизайнер "Заполярной правды" Анна Погодина, чьи гобелены и изделия, созданные в технике валяния, неоднократно выставлялись на различных творческих площадках Большого Норильска. В минувшую пятницу «Галакс» выставлялся в Дудинке, их экспозиция носила название «Код Севера». «Мы дружим с галаксянами почти 20 лет и не перестаем удивляться буйством и безграничностью их фантазии, новым находкам. На сей раз они поразили нас своими композициями из старых оконных форточек и задекорированными остовами бубнов. В свою очередь мы провели для гостей нашего города обряд посвящения в «Закодированных Севера». Теперь северное сияние будет светить над «галаксянами» еще ярче, вдохновляя их на новые открытия», - поделилась итогами творческой встречи и впечатлениями от открытия выставки директор Таймырского дома народного творчества Любовь Попова.

Просмотров:200 В Главном чуме Таймыра (так называют Таймырский дом народного творчества) состоялась презентация юбилейной выставки авторских работ творческого объединения норильчан «Клуб флористов-дизайнеров «Галакс».28 октября клубу, который в свое время создала известная норильчанка Ирина Пшеницына, исполнилось 25 лет. Сегодня объединением руководит ее последовательница и верная ученица Ольга Терешонок; среди постоянных членов клуба - дизайнер "Заполярной правды" Анна Погодина, чьи гобелены и изделия, созданные в технике валяния, неоднократно выставлялись на различных творческих площадках Большого Норильска.В минувшую пятницу «Галакс» выставлялся в Дудинке, их экспозиция носила название «Код Севера».