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30 октября 2018, 18:00



Житель Норильска хотел получит деньги, выставляя свою мебель на продажу, но в итоге сам лишился крупной суммы

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают принадлежность номера, с которого звонил злоумышленник. «В любой ситуации, вызывающей даже слабые подозрения, найдите минуту для того, чтобы остановиться и подумать. Посоветуйтесь с родственниками и знакомыми, задавайте вопросы, не давайте обещаниям прибыли и выгодным предложениям злоумышленников проложить дорогу в ваш кошелек», — предупреждают в полиции Красноярского края и призывают сообщать в органы внутренних дел о любых фактах обмана.

Просмотров:207 52-летний житель Норильска разместил объявление о продаже мебели на одном из интернет-сайтов. Потенциальный покупатель связался с мужчиной и попросил дать реквизиты банковской карты, чтобы перевести деньги за покупку. Однако вместо поступления денег, со счета норильчанина была списана сумма в 144 500 рублей. Неизвестный мошенник перестал выходить на связь, мебель он так и не приобрел.Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают принадлежность номера, с которого звонил злоумышленник.