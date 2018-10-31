Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

31 октября 2018, 10:42



Субсидии северянам. Правительство края утвердило изменения в госпрограмму реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса на 2018 год.

В своем докладе он сообщил, что изменения государственной программы коснулись двух подпрограмм, а именно «Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений» и «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия». Общий объем финансирования мероприятий госпрограммы в 2018 году увеличится на 138,1 млн рублей. Увеличено финансирование бюджету Таймыра для безвозмездного предоставления угля гражданам, проживающим в домах с печным отоплением, а также представителям коренных малочисленных народов Севера на территории села Хатанга, ведущих традиционный образ жизни и хозяйственную деятельность, для отопления кочевого жилья. Кроме того, предусмотрены субсидии бюджетам районов Крайнего Севера, где ограничен срок завоза грузов, для финансирования затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, возникших в результате разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью, учтенной в тарифах. Министр также представил проект постановления правительства края «О внесении изменений в Постановление правительства Красноярского края от 29.08.2013 № 418-п», который предусматривает, что теперь граждане, проживающие на Таймыре, могут обратиться с заявлением о безвозмездном предоставлении угля не только в органы местного самоуправления, но и в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Просмотров:231 На заседании правительства региона министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев представил ряд изменений в государственную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» на текущий год.В своем докладе он сообщил, что изменения государственной программы коснулись двух подпрограмм, а именно «Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений» и «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».Общий объем финансирования мероприятий госпрограммы в 2018 году увеличится на 138,1 млн рублей. Увеличено финансирование бюджету Таймыра для безвозмездного предоставления угля гражданам, проживающим в домах с печным отоплением, а также представителям коренных малочисленных народов Севера на территории села Хатанга, ведущих традиционный образ жизни и хозяйственную деятельность, для отопления кочевого жилья.Кроме того, предусмотрены субсидии бюджетам районов Крайнего Севера, где ограничен срок завоза грузов, для финансирования затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, возникших в результате разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью, учтенной в тарифах.Министр также представил проект постановления правительства края «О внесении изменений в Постановление правительства Красноярского края от 29.08.2013 № 418-п», который предусматривает, что теперь граждане, проживающие на Таймыре, могут обратиться с заявлением о безвозмездном предоставлении угля не только в органы местного самоуправления, но и в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.