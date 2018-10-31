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31 октября 2018, 10:51



Норильские полицейские и общественники вручили школьникам удостоверения учеников юридического класса.

В присутствии начальника отдела МВД России по г. Норильску Геннадия Маслова и личного состава, общественников, педагогов и родителей школьники поклялись быть примером в исполнении законов Российской Федерации, активно проявлять свою гражданскую позицию и в сотрудничестве с представителями органов внутренних дел приходить на помощь нуждающимся. Каждому принявшему клятву полковник полиции Геннадий Маслов вручил удостоверение ученика юридического профильного класса. Поздравили юных правовиков и представитель Общественного совета при ОМВД России по г. Норильску Дмитрий Дубров.

Просмотров:175 Начальник отдела МВД России по г. Норильску торжественно вручил десятиклассникам удостоверения слушателей юридического класса.В присутствии начальника отдела МВД России по г. Норильску Геннадия Маслова и личного состава, общественников, педагогов и родителей школьники поклялись быть примером в исполнении законов Российской Федерации, активно проявлять свою гражданскую позицию и в сотрудничестве с представителями органов внутренних дел приходить на помощь нуждающимся.Каждому принявшему клятву полковник полиции Геннадий Маслов вручил удостоверение ученика юридического профильного класса. Поздравили юных правовиков и представитель Общественного совета при ОМВД России по г. Норильску Дмитрий Дубров.