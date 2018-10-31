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31 октября 2018, 11:34



Эксперименты, технические игрушки и «Лаборатория Эдисона». В Норильске стартует «НАНОнашествие».

Школьникам покажут, что инновации вообще и в области нанотехнологий в частности полезны и увлекательны. Сегодня, в экспериментальный день, будут работать площадки по научному познанию мира, на которых ребята проведут эксперименты с мыльными пузырями, бумагой, светом и другие. Завтрашний день посвятят играм на развитие конструкторских навыков и изобретательских способностей. В финальный день, 2 ноября, продолжится игра «Лаборатория Эдисона» и состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров недели нанотехнологий и технопредпринимательства. В «НАНОнашествии» участвуют более 300 учеников 3-11-х классов норильских школ. На конкурсных экспериментальных площадках встретятся более 100 подростков.

Просмотров:171 Неделя нанотехнологий и технопредпринимательства «НАНОнашествие» – это образовательный проект, который проводится в рамках проекта научно-технического творчества и ранней профориентации «Навигатор будущего», который проводит клуб «Профнавигатор» и станция юных техников при партнерской поддержке школьной лиги РОСНАНО. Мероприятия недели будут направлены на формирование образовательного пространства взаимосвязанных видов деятельности: исследовательской, проектной, технологической.Школьникам покажут, что инновации вообще и в области нанотехнологий в частности полезны и увлекательны. Сегодня, в экспериментальный день, будут работать площадки по научному познанию мира, на которых ребята проведут эксперименты с мыльными пузырями, бумагой, светом и другие. Завтрашний день посвятят играм на развитие конструкторских навыков и изобретательских способностей. В финальный день, 2 ноября, продолжится игра «Лаборатория Эдисона» и состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров недели нанотехнологий и технопредпринимательства.В «НАНОнашествии» участвуют более 300 учеников 3-11-х классов норильских школ. На конкурсных экспериментальных площадках встретятся более 100 подростков.