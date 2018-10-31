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31 октября 2018, 11:50



В Красноярске начинается обучение поваров зимней Универсиады-2019.

Всего в мероприятии примут участие около 150 человек, среди которых действующие сотрудники учреждений, подведомственных министерству образования региона, КГБУ «Центр питания», студенты, мастера и преподаватели СФУ и техникума индустрии, гостеприимства и сервиса, а также комбината школьного питания № 38. Этот персонал будет оказывать сервисы питания спортсменам, судьям, волонтерам и оргкомитету во время Студенческих игр. Для участников обучения пройдут мастер-классы по приготовлению блюд и кулинарных кондитерских изделий от именитых экспертов по четырем национальным кухням, которые будут представлены гостям соревнований: русско-сибирской, азиатской, европейской, халяльной. Занятия организованы под руководством шеф-повара, консультанта по пищевым технологиям чемпионата мира по футболу (FIFA 2018), представителя комитета по контролю приготовления блюд для участников зимней Олимпиады-2014 и зимней Паралимпиады-2014 Алексея Скляра, золотого и серебряного призера открытого московского чемпионата среди юниоров по кулинарному искусству Павла Дзюбло. Отметим, всего к зимней Универсиаде-2019 будут подготовлены свыше 1100 высококвалифицированных специалистов с навыками работы на современном технологическом оборудовании. Повара и кулинары будут владеть различными технологиями приготовления пищи, а также навыками оказания сервисов для более 3000 гостей. После проведения Студенческих игр специалисты смогут продолжить работу в учреждениях, подведомственных министерству образования края, а также в муниципальных образовательных учреждениях.

Просмотров:193 Завтра на базе будущего ресторана Студенческих игр - Многофункционального комплекса деревни зимней Универсиады-2019 пройдет обучение поваров, задействованных в обслуживании участников международного спортивного события.Всего в мероприятии примут участие около 150 человек, среди которых действующие сотрудники учреждений, подведомственных министерству образования региона, КГБУ «Центр питания», студенты, мастера и преподаватели СФУ и техникума индустрии, гостеприимства и сервиса, а также комбината школьного питания № 38. Этот персонал будет оказывать сервисы питания спортсменам, судьям, волонтерам и оргкомитету во время Студенческих игр.Для участников обучения пройдут мастер-классы по приготовлению блюд и кулинарных кондитерских изделий от именитых экспертов по четырем национальным кухням, которые будут представлены гостям соревнований: русско-сибирской, азиатской, европейской, халяльной. Занятия организованы под руководством шеф-повара, консультанта по пищевым технологиям чемпионата мира по футболу (FIFA 2018), представителя комитета по контролю приготовления блюд для участников зимней Олимпиады-2014 и зимней Паралимпиады-2014 Алексея Скляра, золотого и серебряного призера открытого московского чемпионата среди юниоров по кулинарному искусству Павла Дзюбло.Отметим, всего к зимней Универсиаде-2019 будут подготовлены свыше 1100 высококвалифицированных специалистов с навыками работы на современном технологическом оборудовании. Повара и кулинары будут владеть различными технологиями приготовления пищи, а также навыками оказания сервисов для более 3000 гостей. После проведения Студенческих игр специалисты смогут продолжить работу в учреждениях, подведомственных министерству образования края, а также в муниципальных образовательных учреждениях.