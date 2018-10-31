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31 октября 2018, 13:25



Вниманию автомобилистов! В ближайшее время изменится схема движения транспорта на Юго-Западной объездной дороге в районе хлебозавода.

Напомним, старый мост через напорные водоводы был признан аварийным еще в нулевых годах и грозил обрушением на трубопровод. В апреле 2016 года был заключен трехсторонний договор между ГМК «Норильский никель», который выступал как плательщик, заказчиком – МКУ «Норильскавтодор» и подрядчиком ООО СПБ «МОСТ». По условиям договора подрядчик брал на себя обязательства по выполнению проектно-изыскательских, строительно-монтажных и сопутствующих работ, необходимых для строительства объекта и ввода его в эксплуатацию. Реконструкция моста началась в мае и проводилась в три этапа. Первый этап включал проектно-изыскательские работы с прохождением экспертизы проекта в декабре 2016 года. На втором этапе, который длился с января по март 2017 года, был выполнен демонтаж старого моста. На третьем этапе начались строительно-монтажные работы по устройству нового моста. Тогда же были выполнены основные работы по бурению, устройству опор моста, монтажу пролетных строений и их омоноличиванию. Завершился третий этап к декабрю 2017 года. Затем был взят технологический перерыв до апреля 2018 года, так как оставшиеся строительные работы можно было выполнять только при плюсовой температуре воздуха. С наступлением апреля строительные работы продолжились, и 18 сентября 2018 года реконструкция моста через напорные водоводы была завершена. Стоимость обновленного моста составила 191 миллион 750 тысяч рублей. В эту сумму были включены затраты на проект, изыскательские работы и строительство. Длина моста 25,43 метра, ширина – 10,5 метра. Для проезжей и пешеходной частями моста использовано двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 9 сантиметров. Проезжая часть - три полосы одностороннего движения. Ширина тротуаров по полтора метра с каждой стороны. Расчетная нагрузка – 100 тонн. Длина пролета строения – 24 метра.

Просмотров:243 Связано это с предстоящим открытием долгожданного моста через напорные водоводы на Юго-Западной объездной дороге Норильска, которое состоится 2 ноября в 12 часов дня. Здесь будет организовано круговое движение. Все необходимые дорожные знаки уже установлены.Напомним, старый мост через напорные водоводы был признан аварийным еще в нулевых годах и грозил обрушением на трубопровод. В апреле 2016 года был заключен трехсторонний договор между ГМК «Норильский никель», который выступал как плательщик, заказчиком – МКУ «Норильскавтодор» и подрядчиком ООО СПБ «МОСТ». По условиям договора подрядчик брал на себя обязательства по выполнению проектно-изыскательских, строительно-монтажных и сопутствующих работ, необходимых для строительства объекта и ввода его в эксплуатацию. Реконструкция моста началась в мае и проводилась в три этапа. Первый этап включал проектно-изыскательские работы с прохождением экспертизы проекта в декабре 2016 года. На втором этапе, который длился с января по март 2017 года, был выполнен демонтаж старого моста. На третьем этапе начались строительно-монтажные работы по устройству нового моста. Тогда же были выполнены основные работы по бурению, устройству опор моста, монтажу пролетных строений и их омоноличиванию. Завершился третий этап к декабрю 2017 года. Затем был взят технологический перерыв до апреля 2018 года, так как оставшиеся строительные работы можно было выполнять только при плюсовой температуре воздуха. С наступлением апреля строительные работы продолжились, и 18 сентября 2018 года реконструкция моста через напорные водоводы была завершена.Стоимость обновленного моста составила 191 миллион 750 тысяч рублей. В эту сумму были включены затраты на проект, изыскательские работы и строительство. Длина моста 25,43 метра, ширина – 10,5 метра. Для проезжей и пешеходной частями моста использовано двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 9 сантиметров. Проезжая часть - три полосы одностороннего движения. Ширина тротуаров по полтора метра с каждой стороны. Расчетная нагрузка – 100 тонн. Длина пролета строения – 24 метра.