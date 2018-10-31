Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

31 октября 2018, 14:10



К Дню народного единства в учреждениях культуры Норильска пройдут концерты, фестивали, выставки.

В 17.00 в Городском центре культуры состоится концерт «Только вместе! Только вперед!». В этом году, чтобы отпраздновать День народного единства, зрители совершат путешествие на поезде по знаменитому маршруту Владивосток-Москва. На протяжении всего пути - от Азии до Европы - можно будет насладиться красотой России и попытаться понять, как страна с таким разным климатом и многообразным национальным составом остается единой и дружной. В концертной программе хореографические и вокальные номера отобразят особенности разных регионов страны. В выставочном зале будет организована красочная фотозона, где гости смогут сфотографироваться с моделями в национальных костюмах народов России. В Талнахе 4 ноября в 15.00 в зале КДЦ имени Высоцкого начнется программа "Мой город. Моя история", в которой примут участие ансамбли "Аквамарин", "Раздолье", "Талнахский перепляс", "Вдохновение", "Арабески", "Жарки" и представители национально-культурных объединений. Программа станет увлекательным экскурсом в историю Норильска, отобразит самобытность нашего региона и подчеркнет особенные увлечения и характер норильчан. Также гости и зрители смогут познакомиться с кулинарными рецептами народов, проживающих в России, увидеть выставку иллюстраций народных костюмов "Национальный колорит" с участием "живых манекенов" в национальных костюмах. Желающие смогут поучаствовать в акции "Дерево дружбы". В Кайеркане горожан ждут в КДЦ "Юбилейный" 4 ноября. Гостей праздника встретят волонтеры в национальных народных костюмах, которые будут приветствовать пришедших на языках народов, проживающих в Норильске. В 14.30 откроется "Город мастеров": мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, фотозоны и выставки от участников национальных диаспор. В 15.00 стартует традиционный фестиваль национальных блюд "Кухни народов мира". В 16.00 в киноконцертном зале начнется концерт "Норильск - наш общий дом". Зрители увидят выступления ансамблей "Оганер" и "Горлица". Центральным блоком концерта станут выступления участников национально-культурных объединений. Вокальные и хореографические композиции раскроют красоту и величие нашей большой и многонациональной России, национальное единство жителей Норильска. Вход на концерты по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах культурно-досуговых центров: Городской центр культуры - 22-99-14; КДЦ им. Вл. Высоцкого - 37-21-84, 37-28-05; КДЦ "Юбилейный" - 39-37-98.

Просмотров:184 В Центральном районе 3 ноября в 13.00 в публичной библиотеке в формате познавательно-развлекательной программы пройдет акция «Мы вместе». В течение часа участники посетят детскую игровую площадку «Сила русская», селфи-студию «Факел народного единства», аквагрим, настольные игры «Настольные баталии», дартс-викторину «Дружба народов», громкие чтения «Это Родина моя», а также интересные мастер-классы.В 17.00 в Городском центре культуры состоится концерт «Только вместе! Только вперед!». В этом году, чтобы отпраздновать День народного единства, зрители совершат путешествие на поезде по знаменитому маршруту Владивосток-Москва. На протяжении всего пути - от Азии до Европы - можно будет насладиться красотой России и попытаться понять, как страна с таким разным климатом и многообразным национальным составом остается единой и дружной.В концертной программе хореографические и вокальные номера отобразят особенности разных регионов страны. В выставочном зале будет организована красочная фотозона, где гости смогут сфотографироваться с моделями в национальных костюмах народов России.В Талнахе 4 ноября в 15.00 в зале КДЦ имени Высоцкого начнется программа "Мой город. Моя история", в которой примут участие ансамбли "Аквамарин", "Раздолье", "Талнахский перепляс", "Вдохновение", "Арабески", "Жарки" и представители национально-культурных объединений. Программа станет увлекательным экскурсом в историю Норильска, отобразит самобытность нашего региона и подчеркнет особенные увлечения и характер норильчан.Также гости и зрители смогут познакомиться с кулинарными рецептами народов, проживающих в России, увидеть выставку иллюстраций народных костюмов "Национальный колорит" с участием "живых манекенов" в национальных костюмах. Желающие смогут поучаствовать в акции "Дерево дружбы".В Кайеркане горожан ждут в КДЦ "Юбилейный" 4 ноября. Гостей праздника встретят волонтеры в национальных народных костюмах, которые будут приветствовать пришедших на языках народов, проживающих в Норильске. В 14.30 откроется "Город мастеров": мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, фотозоны и выставки от участников национальных диаспор. В 15.00 стартует традиционный фестиваль национальных блюд "Кухни народов мира". В 16.00 в киноконцертном зале начнется концерт "Норильск - наш общий дом". Зрители увидят выступления ансамблей "Оганер" и "Горлица". Центральным блоком концерта станут выступления участников национально-культурных объединений. Вокальные и хореографические композиции раскроют красоту и величие нашей большой и многонациональной России, национальное единство жителей Норильска.Вход на концерты по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах культурно-досуговых центров:Городской центр культуры - 22-99-14;КДЦ им. Вл. Высоцкого - 37-21-84, 37-28-05;КДЦ "Юбилейный" - 39-37-98.