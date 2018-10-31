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31 октября 2018, 14:22



В январе 2019 года вся Россия полностью перейдет на цифровое эфирное вещание.

Сегодня представители администрации Норильска приняли участие в селекторном совещании с министром цифрового развития Красноярского края Николаем Распопиным, где шла речь о готовности перехода края на цифровое эфирное телевидение. Сейчас на территории Красноярского края цифровым вещанием охвачено 96,4 процента населения - это 2 млн 771 тысяча человек. Около 100 тысяч человек в 622 населенных пунктах не попадает в зону охвата. Правительство края приняло решение, что в течение 2019 года телекомпания «Енисей» сохранит для 155 таких населенных пунктов аналоговое вещание. Однако порядка 380 населенных пунктов пока не будут обеспечены вещанием эфирным. Там прием цифрового телевидения будет возможен только через спутниковую связь. Сейчас прорабатывается возможность заключать соглашения с операторами спутникового телевидения о представлении в таких районах бесплатного пакета цифрового вещания из 20 каналов. Как прокомментировал заместитель главы города Норильска по общим вопросам Николай Тимофеев, нашу территорию проблемы обеспеченности цифровым телевидением не коснутся, возможно, это затрагивает соседей на Таймыре. Норильск и все его районы, включая Снежногорск, на сто процентов готовы к переходу на «цифру». «В ближайшее время мы проведем совещание о возможности централизованной закупки для ветеранов (а может быть, и других групп населения) приставок, необходимых для подключения старых моделей телевизоров к цифровому вещанию», - добавил Николай Тимофеев. Для консультации по переходу на «цифру» можно обратиться в центры поддержки при филиалах РТПЦ, на сайт «Цифровое ТВ» или позвонить на круглосуточную горячую линию: 8-800-220-20-02.

Просмотров:218 Официально с 1 января 2019 года на территории страны будет отключено аналоговое телевизионное вещание. Фактический же переход случится после новогодних каникул, то есть 10-12 января.Сегодня представители администрации Норильска приняли участие в селекторном совещании с министром цифрового развития Красноярского края Николаем Распопиным, где шла речь о готовности перехода края на цифровое эфирное телевидение. Сейчас на территории Красноярского края цифровым вещанием охвачено 96,4 процента населения - это 2 млн 771 тысяча человек. Около 100 тысяч человек в 622 населенных пунктах не попадает в зону охвата. Правительство края приняло решение, что в течение 2019 года телекомпания «Енисей» сохранит для 155 таких населенных пунктов аналоговое вещание. Однако порядка 380 населенных пунктов пока не будут обеспечены вещанием эфирным. Там прием цифрового телевидения будет возможен только через спутниковую связь. Сейчас прорабатывается возможность заключать соглашения с операторами спутникового телевидения о представлении в таких районах бесплатного пакета цифрового вещания из 20 каналов.Как прокомментировал заместитель главы города Норильска по общим вопросам Николай Тимофеев, нашу территорию проблемы обеспеченности цифровым телевидением не коснутся, возможно, это затрагивает соседей на Таймыре. Норильск и все его районы, включая Снежногорск, на сто процентов готовы к переходу на «цифру». «В ближайшее время мы проведем совещание о возможности централизованной закупки для ветеранов (а может быть, и других групп населения) приставок, необходимых для подключения старых моделей телевизоров к цифровому вещанию», - добавил Николай Тимофеев.Для консультации по переходу на «цифру» можно обратиться в центры поддержки при филиалах РТПЦ, на сайт «Цифровое ТВ» или позвонить на круглосуточную горячую линию: 8-800-220-20-02.