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31 октября 2018, 14:46



Вирус гриппа проник на территорию Красноярского края.

За прошлую неделю в крае заболели 8276 человек (30,4 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 31%). В Норильске за отчетную неделю ОРВИ заболел 881 человек (49,3 на 10 тыс. населения, что ниже эпидпорога на 45,2%). Среди них: 227 - взрослых, 166 – школьников, 260 – детей от 3 до 6 лет, 228 – малышей до 2 лет. Грипп не зарегистрирован. В настоящее время заболеваемость гриппом и ОРВИ в Красноярском крае вызвана преимущественно вирусами негриппозной этиологии, однако в этиологии заболеваний выявлен вирус гриппа А(H1N1)pdm09, что свидетельствует о начале эпидемического сезона гриппа и ОРВИ. Главным профилактическим средством иммунологи считают вакцинацию против гриппа и призывают всех норильчан вовремя ее пройти. Чтобы не заболеть, жителям города также советуют чаще гулять на свежем воздухе и правильно питаться.

Просмотров:203 В регионе сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. С начала сезона среди населения преимущественно циркулировали вирусы респираторно-синцитиальной инфекции, вирусы парагриппа, аденовирусы и другие респираторные вирусы.За прошлую неделю в крае заболели 8276 человек (30,4 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 31%). В Норильске за отчетную неделю ОРВИ заболел 881 человек (49,3 на 10 тыс. населения, что ниже эпидпорога на 45,2%). Среди них: 227 - взрослых, 166 – школьников, 260 – детей от 3 до 6 лет, 228 – малышей до 2 лет. Грипп не зарегистрирован.В настоящее время заболеваемость гриппом и ОРВИ в Красноярском крае вызвана преимущественно вирусами негриппозной этиологии, однако в этиологии заболеваний выявлен вирус гриппа А(H1N1)pdm09, что свидетельствует о начале эпидемического сезона гриппа и ОРВИ.Главным профилактическим средством иммунологи считают вакцинацию против гриппа и призывают всех норильчан вовремя ее пройти. Чтобы не заболеть, жителям города также советуют чаще гулять на свежем воздухе и правильно питаться.