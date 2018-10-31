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31 октября 2018, 15:32



4 ноября в музеях Норильска пройдет Ночь искусств.

Музеи Норильска приглашают посетителей погрузиться в эпоху конструктивизма, познакомиться с проектами норильских архитекторов, прогуляться по музею-парку, помечтать о перспективах и прекрасном будущем родного Норильска, предложить свое конструктивистское или иное видение города. Стартует культурный многочасовой марафон в художественной галерее (18.00 – 20.00). В центре внимания выставка «Конструктивный мир. Мечты о пространстве. Александр Родченко и его круг» из собрания Московской художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова и архива А. Родченко и В. Степановой. Живопись, графика, дизайн и фотография – более двухсот работ ярких представителей русского конструктивизма. Тему масштабной экспозиции поддержит интерактивная программа «Время, вперед!», посвященная искусству новой эры и ярким культурным событиям 20-30 годов прошлого столетия. Музыкальное настроение эпохи гостям подарит оркестр духовых инструментов BrassBandа и зажигательные танцы клуба «Норд-Данс». Вторая часть программы «Город солнца, или Осуществление гигантских планов» познакомит норильчан с идеями конструктивизма на практике, в галерее пройдут мастер-классы: «Мечты о геометрии» - создание памятных открыток вместе с творческим объединением «Галакс», изготовление стильного украшения с мастерами центра «Виктория» Анастасией Скрыпниковой и Анной Долгополовой. Эксклюзивный мастер-класс по безобъектной живописи проведет для норильчан гостья из Будапешта, художник, графический дизайнер, резидент PolArt Оксана Девочкина. Участие в мастер-классе по предварительной записи по тел: 89134904591. Количество участников ограниченно. Акция продолжится в Музее Норильска (20.00 – 23.00). Музей на одну ночь станет масштабным городским парком, одновременно летним зеленым и уютным зимним, главное, богатым на проекты парковых зон прошлого и будущего Норильска. Тему поддержат выставочные проекты из собственных фондов и городского архива. Музейщики покажут историю создания парковых зон в Норильске в проектах Витольда Непокойчицкого, Микаэла Мазманяна и других архитекторов норильской проектной конторы 1940-50-х годов. В интерьере выставки будет воссоздан парк тех лет с танцевальной площадкой и своей программой. Экскурс в историю танца проведет яркий представитель танцевальной культуры Норильска Олеся Шендрик и организует серию мастер-классов для всех желающих. В течение акции в парке будут открыты кружки по интересам. В зимней части музея-парка о мировом архитектурном опыте расскажет экспозиция «АРХТАЙГА «Ледяной город». Серия проектов Международного конкурса архитектурных идей для Сибири (г. Красноярск). В зимнем интерьере посетителей встретят фантазийные «ледяные скульптуры», «ледяной каток» для самых маленьких. Согреет полуночных гостей горячий чай и музыкальный перформанс. В параллельной летней части музея-парка архитектурный проект «Тень зеленого города» из фондов Московского музея архитектуры им. А. В. Щусева. Идеи и проекты о городах-садах, о которых так мечтали в Норильске в советские годы, и мечтают до сих пор. Свое видение Норильска в виртуальной реальности посетителям представит норильчанин, архитектор, разработчик видеоигры о нашем городе Александр Дмитриев. Завершит программу в Музее Норильска символичная посевная, большая мечта всех норильчан о настоящем городском зеленом парке. Завершится программа акции в АММА, на Комсомольской, 37 (23.00 – 01.00) премьерой авангардной постановки «Артерии Арктики». Проект представит художник, режиссер Марина Акишина (г. Ярославль). В качестве актеров выступят арт-волонтеры, артисты уличного театра абсурда «В ожидании солнца». Действует возрастное ограничение 18+. Билеты продаются в кассах Музея Норильска (Ленинский, 14) и художественной галереи (Талнахская, 78). Телефоны для справки в музее: 46-13-26, в галерее: 43-13-68.

Просмотров:193 Тема акции «Конструктивный мир» объединит события в основном Музее Норильска, в художественной галерее и даже в здании еще несуществующего, будущего, музея. Музеи покажут конструктивный мир, который меняется, трансформируется, сообща и во взаимодействии людей друг с другом.Музеи Норильска приглашают посетителей погрузиться в эпоху конструктивизма, познакомиться с проектами норильских архитекторов, прогуляться по музею-парку, помечтать о перспективах и прекрасном будущем родного Норильска, предложить свое конструктивистское или иное видение города.Стартует культурный многочасовой марафон в художественной галерее (18.00 – 20.00). В центре внимания выставка «Конструктивный мир. Мечты о пространстве. Александр Родченко и его круг» из собрания Московской художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова и архива А. Родченко и В. Степановой. Живопись, графика, дизайн и фотография – более двухсот работ ярких представителей русского конструктивизма.Тему масштабной экспозиции поддержит интерактивная программа «Время, вперед!», посвященная искусству новой эры и ярким культурным событиям 20-30 годов прошлого столетия. Музыкальное настроение эпохи гостям подарит оркестр духовых инструментов BrassBandа и зажигательные танцы клуба «Норд-Данс». Вторая часть программы «Город солнца, или Осуществление гигантских планов» познакомит норильчан с идеями конструктивизма на практике, в галерее пройдут мастер-классы: «Мечты о геометрии» - создание памятных открыток вместе с творческим объединением «Галакс», изготовление стильного украшения с мастерами центра «Виктория» Анастасией Скрыпниковой и Анной Долгополовой. Эксклюзивный мастер-класс по безобъектной живописи проведет для норильчан гостья из Будапешта, художник, графический дизайнер, резидент PolArt Оксана Девочкина. Участие в мастер-классе по предварительной записи по тел: 89134904591. Количество участников ограниченно.Акция продолжится в Музее Норильска (20.00 – 23.00). Музей на одну ночь станет масштабным городским парком, одновременно летним зеленым и уютным зимним, главное, богатым на проекты парковых зон прошлого и будущего Норильска. Тему поддержат выставочные проекты из собственных фондов и городского архива. Музейщики покажут историю создания парковых зон в Норильске в проектах Витольда Непокойчицкого, Микаэла Мазманяна и других архитекторов норильской проектной конторы 1940-50-х годов. В интерьере выставки будет воссоздан парк тех лет с танцевальной площадкой и своей программой. Экскурс в историю танца проведет яркий представитель танцевальной культуры Норильска Олеся Шендрик и организует серию мастер-классов для всех желающих. В течение акции в парке будут открыты кружки по интересам.В зимней части музея-парка о мировом архитектурном опыте расскажет экспозиция «АРХТАЙГА «Ледяной город». Серия проектов Международного конкурса архитектурных идей для Сибири (г. Красноярск). В зимнем интерьере посетителей встретят фантазийные «ледяные скульптуры», «ледяной каток» для самых маленьких. Согреет полуночных гостей горячий чай и музыкальный перформанс.В параллельной летней части музея-парка архитектурный проект «Тень зеленого города» из фондов Московского музея архитектуры им. А. В. Щусева. Идеи и проекты о городах-садах, о которых так мечтали в Норильске в советские годы, и мечтают до сих пор.Свое видение Норильска в виртуальной реальности посетителям представит норильчанин, архитектор, разработчик видеоигры о нашем городе Александр Дмитриев.Завершит программу в Музее Норильска символичная посевная, большая мечта всех норильчан о настоящем городском зеленом парке.Завершится программа акции в АММА, на Комсомольской, 37 (23.00 – 01.00) премьерой авангардной постановки «Артерии Арктики». Проект представит художник, режиссер Марина Акишина (г. Ярославль). В качестве актеров выступят арт-волонтеры, артисты уличного театра абсурда «В ожидании солнца». Действует возрастное ограничение 18+.Билеты продаются в кассах Музея Норильска (Ленинский, 14) и художественной галереи (Талнахская, 78). Телефоны для справки в музее: 46-13-26, в галерее: 43-13-68.