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31 октября 2018, 15:52



Трудовые книжки россиян станут электронными.

Как следует из текста, информация о трудовой деятельности работника будет в электронном виде передаваться работодателем в базу Пенсионного фонда России. В нее будут включены все сведения, которые есть в действующей трудовой книжке, кроме данных об образовании и награждениях, пишет «Наш Красноярский край». Законопроект предусматривает, что с 1 января 2021 года сведения о трудовой деятельности работников будут храниться только в электронном виде, за исключением тех граждан, кто подал заявление о ведении трудовых книжек на бумажном носителе. А с 1 января 2027 года последние отменят совсем.

Просмотров:184 В Министерстве труда РФ запустили общественное обсуждение законопроекта об электронных трудовых книжках. Документ размещен на федеральном портале проектов правовых актов.Как следует из текста, информация о трудовой деятельности работника будет в электронном виде передаваться работодателем в базу Пенсионного фонда России. В нее будут включены все сведения, которые есть в действующей трудовой книжке, кроме данных об образовании и награждениях, пишет «Наш Красноярский край».Законопроект предусматривает, что с 1 января 2021 года сведения о трудовой деятельности работников будут храниться только в электронном виде, за исключением тех граждан, кто подал заявление о ведении трудовых книжек на бумажном носителе. А с 1 января 2027 года последние отменят совсем.