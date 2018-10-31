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31 октября 2018, 16:00



Пенсионный фонд предупреждает о мошеннических услугах по оформлению СНИЛС.

Получить данную услугу можно в любой клиентской службе ПФР по всей России. Страховое свидетельство со СНИЛС оформляется сразу при обращении за один визит, независимо от того, выдается оно впервые или обменивается. В личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда также реализован сервис получения дубликата страхового свидетельства в форме электронного документа, сообщается на сайте ПФР.

Просмотров:180 В последнее время в интернете участились случаи мошеннических предложений по оформлению СНИЛС и свидетельства обязательного пенсионного страхования за деньги. В связи с этим Пенсионный фонд России напоминает, что государственная услуга по выдаче или обмену страхового свидетельства, а также выдаче дубликата страхового свидетельства предоставляется Пенсионным фондом России исключительно на бесплатной основе.Получить данную услугу можно в любой клиентской службе ПФР по всей России. Страховое свидетельство со СНИЛС оформляется сразу при обращении за один визит, независимо от того, выдается оно впервые или обменивается. В личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда также реализован сервис получения дубликата страхового свидетельства в форме электронного документа, сообщается на сайте ПФР.