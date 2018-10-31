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31 октября 2018, 16:19



«Норильский никель» объявил предварительные производственные результаты за девять месяцев 2018 года.

«Активная переработка медесодержащего концентрата, купленного у компании ГК „Ростех“, а также начало производства меди на Быстринском проекте стали основными причинами этого роста. Быстринский ГОК, на котором в октябре прошлого года начались пусконаладочные работы под нагрузкой, по итогам девяти месяцев 2018 года произвел 13 тысяч тонн меди и 62 тысяч тройских унций золота в медном концентрате, что соответствует скорректированному плану. Основными причинами роста производства металлов платиновой группы стали активная переработка концентрата, купленного у ГК „Ростех“, а также выход Талнахской обогатительной фабрики на проектную мощность. Мы подтверждаем прогноз производства металлов из собственного сырья на 2018 год на прежнем уровне», - прокомментировал производственные результаты первый вице-президент — операционный директор Сергей Дяченко.

Просмотров:230 С начала года компания увеличила производство основных металлов. Самый существенный рост пришелся на медь, объем производства которой вырос относительно прошлого года на 20%.«Активная переработка медесодержащего концентрата, купленного у компании ГК „Ростех“, а также начало производства меди на Быстринском проекте стали основными причинами этого роста. Быстринский ГОК, на котором в октябре прошлого года начались пусконаладочные работы под нагрузкой, по итогам девяти месяцев 2018 года произвел 13 тысяч тонн меди и 62 тысяч тройских унций золота в медном концентрате, что соответствует скорректированному плану. Основными причинами роста производства металлов платиновой группы стали активная переработка концентрата, купленного у ГК „Ростех“, а также выход Талнахской обогатительной фабрики на проектную мощность. Мы подтверждаем прогноз производства металлов из собственного сырья на 2018 год на прежнем уровне», - прокомментировал производственные результаты первый вице-президент — операционный директор Сергей Дяченко.