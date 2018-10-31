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31 октября 2018, 16:55



Определен график работы медицинских учреждений Норильска в праздничные дни.



Просмотров:156 5 ноября является нерабочим праздничным днем. В связи с этим работа амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения будет организована 3 ноября с 8.00 до 16.00 с приемом вызовов на дом до 14.00. В этот день можно попасть на прием к участковому терапевту, хирургу, педиатру, акушеру-гинекологу, стоматологу, посетить процедурный и перевязочный кабинеты и диагностические службы, а также предварительно записаться к специалистам.