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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:45 У Норильского совета ветеранов Великой Отечественной войны сменился председатель.
18:34 В Красноярском крае нашли лучших почтовых работников.
17:06 Конкурс по конструированию и робототехнике "Роботы на предприятии будущего" проведет в Норильске городской клуб детского творческого и раннего развития "Чудо Дети".
16:55 Определен график работы медицинских учреждений Норильска в праздничные дни.
16:19 «Норильский никель» объявил предварительные производственные результаты за девять месяцев 2018 года.
16:00 Пенсионный фонд предупреждает о мошеннических услугах по оформлению СНИЛС.
15:52 Трудовые книжки россиян станут электронными.
15:32 4 ноября в музеях Норильска пройдет Ночь искусств.
14:46 Вирус гриппа проник на территорию Красноярского края.
14:22 В январе 2019 года вся Россия полностью перейдет на цифровое эфирное вещание.
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