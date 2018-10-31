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31 октября 2018, 17:06



Конкурс по конструированию и робототехнике "Роботы на предприятии будущего" проведет в Норильске городской клуб детского творческого и раннего развития "Чудо Дети".

Номинаций в конкурсе три: - Графические работы (модели, изображенные на плоскости, изготовленные с помощью любой графической программы) - Статические роботы (сконструированные модели) - Движущиеся роботы (модели роботов или механизмов, способных выполнять какие-то действия) Ребят, чье конструкторское видение окажется наиболее неожиданным и перспективным, ждут призы и подарки от спонсоров мероприятия, его финал состоится 15 декабря в Городском центре культуры. До 1 декабря работы принимаются по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, дом 17, пом. 47, тел для справок 89039181515.

Просмотров:159 Интеллектуальное состязание для детей в возрасте от 5 до 15 лет клуб задумал в рамках благотворительной программы "Норникеля" "Мир новых возможностей" при поддержке норильского управления общего и дошкольного образования, а также Агентства развития Норильска. Конкурс выявит самых талантливых детей.Номинаций в конкурсе три:- Графические работы (модели, изображенные на плоскости, изготовленные с помощью любой графической программы)- Статические роботы (сконструированные модели)- Движущиеся роботы (модели роботов или механизмов, способных выполнять какие-то действия)Ребят, чье конструкторское видение окажется наиболее неожиданным и перспективным, ждут призы и подарки от спонсоров мероприятия, его финал состоится 15 декабря в Городском центре культуры.До 1 декабря работы принимаются по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, дом 17, пом. 47, тел для справок 89039181515.