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31 октября 2018, 18:34



В Красноярском крае нашли лучших почтовых работников.



Просмотров:156 "Почта России" определила лучших работников в Красноярском крае. Об этом сообщили в почтовой пресс-службе. Вчера подвели итоги филиального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Почты России". В этом году в конкурсе участвовали сразу две профессии - операторы связи и начальники почтовых отделений. За звание лучших в каждой номинации соревновались по 9 человек из различных городов и сёл края. Участники прошли тестирование на знание теории, а также продемонстрировали практические умения и навыки. Среди победителей есть и норильчанка. В конкурсе «Лучший начальник отделения почтовой связи» призером стала Ирина Русанова, начальник ОПС "Норильск-2". Победителей филиального этапа конкурса наградили дипломами и ценными подарками от Красноярской краевой организации профсоюза работников связи. Лучшие из них отправятся на следующий уровень – в Новосибирск, где определят финалистов для участия во Всероссийском этапе конкурса в Москве. Победители столичного конкурса получат денежные призы и автомобили.