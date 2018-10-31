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31 октября 2018, 18:45



У Норильского совета ветеранов Великой Отечественной войны сменился председатель.

СПРАВКА: Валерий Шабурин родился 10 мая 1968 года в поселке Междуреченск Куйбышевской области. С 1986 по 1988 год проходил службу в рядах Вооруженных сил Советской Армии, выполнял интернациональный долг в Республике Афганистан. В 1990 году окончил Сызранский политехнический техникум по специальности "техник-механик". В 1991 году переехал в Норильск. Начал трудовую деятельность на руднике «Октябрьский» дежурным слесарем по ремонту самоходного оборудования. С 2007 года - председатель правления местной общественной организации «Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов». С 2009 года - член правления Красноярского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». С 2012 года - член общественного совета при отделе МВД России по г. Норильску, член общественной наблюдательной комиссии Красноярского края. В настоящее время работает начальником пункта управления ФГБОУ ВПО «Норильский индустриальный институт».

Просмотров:189 Теперь Норильский совет ветеранов возглавляет Валерий Шабурин. Он же является председателем Совета ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов. Прежний руководитель совета ветеранов Владимир Ведерников оставил пост в связи с переездом на материк. На сегодня в норильский совет ветеранов входят 57 человек.СПРАВКА: Валерий Шабурин родился 10 мая 1968 года в поселке Междуреченск Куйбышевской области.С 1986 по 1988 год проходил службу в рядах Вооруженных сил Советской Армии, выполнял интернациональный долг в Республике Афганистан.В 1990 году окончил Сызранский политехнический техникум по специальности "техник-механик".В 1991 году переехал в Норильск. Начал трудовую деятельность на руднике «Октябрьский» дежурным слесарем по ремонту самоходного оборудования.С 2007 года - председатель правления местной общественной организации «Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов».С 2009 года - член правления Красноярского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».С 2012 года - член общественного совета при отделе МВД России по г. Норильску, член общественной наблюдательной комиссии Красноярского края.В настоящее время работает начальником пункта управления ФГБОУ ВПО «Норильский индустриальный институт».