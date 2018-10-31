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31 октября 2018, 18:45

У Норильского совета ветеранов Великой Отечественной войны сменился председатель.


Теперь Норильский совет ветеранов возглавляет Валерий Шабурин. Он же является председателем Совета ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов. Прежний руководитель совета ветеранов Владимир Ведерников оставил пост в связи с переездом на материк. На сегодня в норильский совет ветеранов входят 57 человек.
СПРАВКА: Валерий Шабурин родился 10 мая 1968 года в поселке Междуреченск Куйбышевской области.
С 1986 по 1988 год проходил службу в рядах Вооруженных сил Советской Армии, выполнял интернациональный долг в Республике Афганистан.
В 1990 году окончил Сызранский политехнический техникум по специальности "техник-механик".
В 1991 году переехал в Норильск. Начал трудовую деятельность на руднике «Октябрьский» дежурным слесарем по ремонту самоходного оборудования.
С 2007 года - председатель правления местной общественной организации «Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов».
С 2009 года - член правления Красноярского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
С 2012 года - член общественного совета при отделе МВД России по г. Норильску, член общественной наблюдательной комиссии Красноярского края.
В настоящее время работает начальником пункта управления ФГБОУ ВПО «Норильский индустриальный институт».
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    Список новостей

 31 октября 2018 
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15:52   Трудовые книжки россиян станут электронными. 15:32   4 ноября в музеях Норильска пройдет Ночь искусств.
14:46   Вирус гриппа проник на территорию Красноярского края. 14:22   В январе 2019 года вся Россия полностью перейдет на цифровое эфирное вещание.
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11:50   В Красноярске начинается обучение поваров зимней Универсиады-2019. 11:34   Эксперименты, технические игрушки и «Лаборатория Эдисона». В Норильске стартует «НАНОнашествие».
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 30 октября 2018 
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13:49   В Норильском городском Совете депутатов изменения. 13:48   Норильска в списке нет. В крае внесли изменения в план капремонта многоквартирных домов.
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11:03   В Красноярском крае запретят срезку пантов с дикого северного оленя. 11:02   Третий экологический марафон «Норникеля» «Понеслось!» стал одним из самых масштабных.
10:54   «Норникель» запускает в Красноярском крае и Мурманской области проект «Социальный портрет горожанина». 10:49   Норильский театр готовит в ноябре и декабре несколько сюрпризов и постановок.
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 29 октября 2018 
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