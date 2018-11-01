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1 ноября 2018, 10:13

Сформирован лонг-лист имен для аэропортов Красноярска и Норильска.


Завершился второй этап Всероссийского конкурса «Великие имена России», во время которого любой желающий мог внести свой вариант имени через официальный сайт проекта.
Во втором этапе всероссийского проекта участвовали почти 90 тысяч человек, которые предложили разнообразные варианты имен выдающихся соотечественников для 47 аэропортов, 11 имен набрали 500 и более голосов и добавлены к региональным спискам, ранее сформированным общественными палатами субъектов РФ.
В окончательный лонг-лист имен для присвоения аэропорту Красноярска вошли имена Дмитрия Хворостовского, Василия Сурикова, Валентина Войно-Ясенецкого, Виктора Астафьева, Ивана Ярыгина, Тойво Ряннеля. Список имен дополнил Михаил Решетнёв. Его имя набрало более 500 голосов в ходе второго этапа.
Перечень имен для норильского аэропорта остался прежним. Напомним, в него входят имена Николая Урванцева, Михаила Водопьянова, Николая Федоровского, Александра Сотникова, Ивана Масловского, Витольда Непокойчицкого.
На следующем этапе специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе соцопросов определят тройку лидеров для каждой воздушной гавани.
Финальное голосование за имена пройдет с 12 по 30 ноября. Отдать свой голос можно на официальном сайте проекта, в социальных сетях, в стационарных пунктах голосования, СМС-сообщением на короткий номер. Кроме того, можно будет заполнить анкету на борту самолетов компании «Аэрофлот», прилетающих в аэропорты-участники проекта.
Итоги общенационального конкурса объявят 5 декабря 2018 года.

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