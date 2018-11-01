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1 ноября 2018, 10:47



День народного единства празднует меньше половины россиян. ВЦИОМ узнал у жителей страны, какие праздники они отмечают.

Среди других распространенных праздников оказались День народного единства (его отмечает 42% населения), День святого Валентина (27%), День космонавтики (26%) и Курбан-байрам (10%). А зарубежные праздники — Хэллоуин, китайский Новый год и День святого Патрика — пока не получили широкого распространения в России. По результатам опроса, их отмечают всего 3-5% населения. Женщины чаще, чем мужчины, отмечают религиозные праздники — Пасху, Рождество Христово, а также День народного единства. Мужчины чаще, чем женщины, отмечают День святого Валентина и День космонавтики. Наименьшая доля отмечающих первые топ-6 праздников — среди молодежи 18-24 лет. Так, Международный женский день отмечает 81% молодых, в то время как среди тех, кому 60 лет и старше, доля отмечающих этот праздник составляет 93%. Пасху празднует 70% молодых, а среди тех, кому от 35 до 59 лет, доля отмечающих достигает 86%. При этом молодежь до 24 лет активнее других возрастов отмечает День весны и труда, День России, День святого Валентина, Хэллоуин и День святого Патрика. Также отмечается, что москвичи и петербуржцы меньше празднуют, чем жители сёл и городов с небольшим населением. Так, День народного единства чаще отмечают в городах с населением 500-950 тыс. человек, чем в столицах (48% против 29%), а в сёлах популярнее День святого Валентина (31% против 23%).

Просмотров:198 Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ) обнародовал итоги опроса о том, какие праздники отмечают россияне. В топ-8 праздников, которые отмечает большинство россиян, попали Новый год (96%), День Победы (95%), Международный женский день (88%), День защитника Отечества (84%), Пасха (82%), Рождество Христово (77%), Праздник весны и труда (63%) и День России (54%).Среди других распространенных праздников оказались День народного единства (его отмечает 42% населения), День святого Валентина (27%), День космонавтики (26%) и Курбан-байрам (10%). А зарубежные праздники — Хэллоуин, китайский Новый год и День святого Патрика — пока не получили широкого распространения в России. По результатам опроса, их отмечают всего 3-5% населения.Женщины чаще, чем мужчины, отмечают религиозные праздники — Пасху, Рождество Христово, а также День народного единства. Мужчины чаще, чем женщины, отмечают День святого Валентина и День космонавтики.Наименьшая доля отмечающих первые топ-6 праздников — среди молодежи 18-24 лет. Так, Международный женский день отмечает 81% молодых, в то время как среди тех, кому 60 лет и старше, доля отмечающих этот праздник составляет 93%. Пасху празднует 70% молодых, а среди тех, кому от 35 до 59 лет, доля отмечающих достигает 86%. При этом молодежь до 24 лет активнее других возрастов отмечает День весны и труда, День России, День святого Валентина, Хэллоуин и День святого Патрика.Также отмечается, что москвичи и петербуржцы меньше празднуют, чем жители сёл и городов с небольшим населением. Так, День народного единства чаще отмечают в городах с населением 500-950 тыс. человек, чем в столицах (48% против 29%), а в сёлах популярнее День святого Валентина (31% против 23%).