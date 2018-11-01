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1 ноября 2018, 12:05



«Большой Аргиш» объединит Норильск и Дудинку.

17 ноября фестивальные площадки развернутся в Норильске. В драмтеатре пройдут премьерные показы экспериментального спектакля с применением VR-технологий «Гиперборея. Плато Путорана» и развернется фотовыставка местных авторов. На Театральной площади к радости детворы построят снежную горку и установят чум, где будут проводиться кулинарные мастер-классы. Секреты приготовления несложных традиционных блюд народов Севера детям и подросткам раскроют и в чуме на территории Библиотечного дворика. Там же можно будет попробовать себя в спортивных играх коренных народов. В публичной библиотеке пройдет финал конкурса юных чтецов произведений писателей и поэтов Севера «Литературный Аргиш», по итогам которого трое победителей получат путевки в детский лагерь «Живая классика» в Сочи. Состоятся творческие встречи с российским писателем и сценаристом, радиоведущей и журналистом Мариной Москвиной (г. Москва) и с актрисой театра и кино Еленой Захаровой (г. Москва). Будет представлена необычная инсталляция Анны Толкачевой «Кочевая поэзия». Это серия интерактивных панорам, знакомящих с творчеством поэтов из числа малочисленных народов России. На каждом этаже библиотеки будут работать различные интерактивные площадки. На Комсомольской площади гости «Большого Аргиша» смогут посетить чумы пяти коренных этносов Таймыра, покататься на оленьих упряжках, познакомиться с творчеством этнических коллективов. Большую фестивальную программу готовит кинокомплекс «Родина». Там, в частности, состоится показ документального фильма «Генезис 2.0» об уникальной находке, сделанной охотниками за бивнями мамонтов на далеких северных островах, и творческая встреча с режиссером ленты Максимом Арбугаевым. Кульминация «Большого Аргиша» – яркий мультимедийный спектакль с пиротехническим шоу на Октябрьской площади. Вкусной составляющей фестиваля станет «Кулинарный Аргиш». Норильские кафе и рестораны разрабатывают специальные меню. Блюда традиционной северной кухни в авторском исполнении местных шеф-поваров можно будет оценить в 18 заведениях города. В период с 16 по 25 ноября северное меню будет представлено и в отделах кулинарии сети универсамов «Жар. Птица». Ряд блюд будет предложен для дегустации всем желающим, сообщили в Агентстве развития Норильска. Фестиваль «Большой Аргиш–2018» организован АНО «Агентство развития Норильска» при поддержке компании «Норникель» в партнерстве с администрациями города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте «Большого Аргиша».

Просмотров:229 «Большой Аргиш» стартует 16 ноября в Дудинке световым шоу у Таймырского краеведческого музея и открытием выставки мастеров декоративно-прикладного искусства. Концептуальным замыслом экспозиции является трансляция образа, особой атмосферы, уникальности Таймыра через работы таймырских мастеров-косторезов: Петра Вэнго из сельского поселения Караул, Владислава Порбина из поселка Усть-Авам, Николая Киргизова, Михаила Портнягина и Максима Фалькова из Хатанги. В открытии выставки будут участвовать профессор Кирилл Гаврилин, искусствовед, советник ректора Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова, директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова.17 ноября фестивальные площадки развернутся в Норильске. В драмтеатре пройдут премьерные показы экспериментального спектакля с применением VR-технологий «Гиперборея. Плато Путорана» и развернется фотовыставка местных авторов. На Театральной площади к радости детворы построят снежную горку и установят чум, где будут проводиться кулинарные мастер-классы.Секреты приготовления несложных традиционных блюд народов Севера детям и подросткам раскроют и в чуме на территории Библиотечного дворика. Там же можно будет попробовать себя в спортивных играх коренных народов. В публичной библиотеке пройдет финал конкурса юных чтецов произведений писателей и поэтов Севера «Литературный Аргиш», по итогам которого трое победителей получат путевки в детский лагерь «Живая классика» в Сочи. Состоятся творческие встречи с российским писателем и сценаристом, радиоведущей и журналистом Мариной Москвиной (г. Москва) и с актрисой театра и кино Еленой Захаровой (г. Москва). Будет представлена необычная инсталляция Анны Толкачевой «Кочевая поэзия». Это серия интерактивных панорам, знакомящих с творчеством поэтов из числа малочисленных народов России. На каждом этаже библиотеки будут работать различные интерактивные площадки.На Комсомольской площади гости «Большого Аргиша» смогут посетить чумы пяти коренных этносов Таймыра, покататься на оленьих упряжках, познакомиться с творчеством этнических коллективов.Большую фестивальную программу готовит кинокомплекс «Родина». Там, в частности, состоится показ документального фильма «Генезис 2.0» об уникальной находке, сделанной охотниками за бивнями мамонтов на далеких северных островах, и творческая встреча с режиссером ленты Максимом Арбугаевым.Кульминация «Большого Аргиша» – яркий мультимедийный спектакль с пиротехническим шоу на Октябрьской площади.Вкусной составляющей фестиваля станет «Кулинарный Аргиш». Норильские кафе и рестораны разрабатывают специальные меню. Блюда традиционной северной кухни в авторском исполнении местных шеф-поваров можно будет оценить в 18 заведениях города. В период с 16 по 25 ноября северное меню будет представлено и в отделах кулинарии сети универсамов «Жар. Птица». Ряд блюд будет предложен для дегустации всем желающим, сообщили в Агентстве развития Норильска.Фестиваль «Большой Аргиш–2018» организован АНО «Агентство развития Норильска» при поддержке компании «Норникель» в партнерстве с администрациями города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте «Большого Аргиша».