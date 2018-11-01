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1 ноября 2018, 13:08



Депутаты Законодательного собрания Красноярского края согласовали кандидатуры на пост глав министерств финансов и экономики.

Обе кандидатуры внес в ЗС губернатор Красноярского края Александр Усс. Депутаты поддержали его выбор и проголосовали за них. В итоге краевым министром финансов по-прежнему останется Владимир Бахарь. Он руководит ведомством с 2013 года. До этого он пять лет работал в министерстве на других должностях. Место главы министерства экономики и регионального развития займет Егор Васильев. В статус чиновника он перейдет из депутатов Заксобрания, которым является с 2011 года. До этого он работал в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом в Красноярском крае. Кто займет место Васильева в ЗС пока не ясно — его избрали по одномандатному округу и поэтому замену ему должны определить живущие в этой территории на дополнительных выборах осенью 2019 года. До этого им придется оставаться без своего представителя в краевом парламенте. Должность министра экономики и регионального развития Красноярского края появилась в правительстве края в конце октября этого года. Причина: переименование министерства экономического развития и инвестиционной политики, которое возглавлял Сергей Верещагин. Официально в свои новые должности Бахарь и Васильев вступят после соответствующего указа губернатора края, сообщила интернет-газета Newslab.

Просмотров:184 Такое решение народные избранники приняли сегодня на сессии парламента.Обе кандидатуры внес в ЗС губернатор Красноярского края Александр Усс. Депутаты поддержали его выбор и проголосовали за них. В итоге краевым министром финансов по-прежнему останется Владимир Бахарь. Он руководит ведомством с 2013 года. До этого он пять лет работал в министерстве на других должностях.Место главы министерства экономики и регионального развития займет Егор Васильев. В статус чиновника он перейдет из депутатов Заксобрания, которым является с 2011 года. До этого он работал в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом в Красноярском крае. Кто займет место Васильева в ЗС пока не ясно — его избрали по одномандатному округу и поэтому замену ему должны определить живущие в этой территории на дополнительных выборах осенью 2019 года. До этого им придется оставаться без своего представителя в краевом парламенте.Должность министра экономики и регионального развития Красноярского края появилась в правительстве края в конце октября этого года. Причина: переименование министерства экономического развития и инвестиционной политики, которое возглавлял Сергей Верещагин.Официально в свои новые должности Бахарь и Васильев вступят после соответствующего указа губернатора края, сообщила интернет-газета Newslab.