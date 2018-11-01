Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 ноября 2018, 14:20



Проект «Заполярный цирк» стал победителем конкурса социальных проектов благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» и распахнул двери для всех желающих.

Юлия Николаева, директор центра развития личности «Старт», рассказывает, что идея создания студии появилась несколько лет назад. Всегда хотелось чего-то необычного. Цирковой жанр как раз и относится к категории оригинальных. В программу цирковой школы входят занятия по воздушной гимнастике: на кольцах и полотнах, акробатике и гимнастике, стрейчингу, по искусству жонглирования предметами, включая и хула-хуп, пластике на столе – каучук и эквилибру. В будущем появятся занятия по актерскому мастерству, что просто необходимо для артистов. Для кого-то занятия в студии станут будущей профессией, а кто-то будет заниматься для здоровья. «Воздушная гимнастика - интересное и красивое направление циркового искусства, в котором можно развиваться бесконечно, – говорит Людмила Тарабанова. - Ему нужно отдаваться полностью и искать любые возможности, чтобы совершенствоваться. Впрочем, это относится к любым увлечениям. Ну а поскольку это еще и спорт, то здесь нельзя без системных тренировок и развития собственного тела. Это бесконечная и интересная работа над собой».

Просмотров:161 Первые показательные выступления учениц и тренеров цирковой студии прошли в СРК «Арена» в рамках презентации студии и ее официального открытия. Особым гостем для занимающихся в цирковой студии стал визит красноярки Людмилы Тарабановой, председателя комитета воздушно-спортивного эквилибра Федерации спортивной хореографии России. Людмила стала участницей показательных выступлений и провела серию мастер-классов по воздушной гимнастике и растяжке для детей и взрослых, а также функциональному тренингу.Юлия Николаева, директор центра развития личности «Старт», рассказывает, что идея создания студии появилась несколько лет назад. Всегда хотелось чего-то необычного. Цирковой жанр как раз и относится к категории оригинальных. В программу цирковой школы входят занятия по воздушной гимнастике: на кольцах и полотнах, акробатике и гимнастике, стрейчингу, по искусству жонглирования предметами, включая и хула-хуп, пластике на столе – каучук и эквилибру. В будущем появятся занятия по актерскому мастерству, что просто необходимо для артистов. Для кого-то занятия в студии станут будущей профессией, а кто-то будет заниматься для здоровья.«Воздушная гимнастика - интересное и красивое направление циркового искусства, в котором можно развиваться бесконечно, – говорит Людмила Тарабанова. - Ему нужно отдаваться полностью и искать любые возможности, чтобы совершенствоваться. Впрочем, это относится к любым увлечениям. Ну а поскольку это еще и спорт, то здесь нельзя без системных тренировок и развития собственного тела. Это бесконечная и интересная работа над собой».