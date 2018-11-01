Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 ноября 2018, 15:28



С 24 ноября по 9 декабря в городском музее пройдет предновогодний фестиваль мастеров-ремесленников «Норильск Новый Фест».

Фестиваль задуман таким образом, что несколько площадок города - и музей, и ГЦК - превратятся в место, где можно увидеть выступления творческих коллективов, научиться что-то ваять своими руками, поучаствовать в музейных занятиях и так далее. Начальник управления по делам культуры и искусства Ирина Субочева рассказала, что идея собрать под одну крышу лучших мастеров Норильска зрела давно. «Формы привлечения использовались разные. Такая - впервые. Новогодние праздники подходят для такой творческой тусовки как нельзя лучше: тут мы сможем приобрести подарки, отличающиеся от того, что продается в обычных магазинах. Это будет интересно и для жителей города, и для самих участников. Индивидуальные предприниматели, умельцы, мастерицы - на фестиваль приглашаются все. Проект-положение уже разослан в организации и клубные объединения НПР, люди идею поддержали. Однако для того, чтобы сохранить уровень фестиваля, любая продукция, сделанная своими руками, любого рода украшения, в том числе елочные, прежде чем попасть на фестиваль-ярмарку, пройдет экспертный отбор», - подчеркнула Ирина Субочева. Смысл новой ярмарки, а она наверняка станет городской традицией, - превратить хобби, увлечение или обычное умение в источник радости, в настоящее дело и, наконец, в искусство. И это - несомненная заявка на уровень. На "Новом Фесте" жители города смогут купить безделушки и весомые подарки, выполненные в необычных технологиях и стилях: аксессуары, украшения, игрушки, сладости. И все это будет эксклюзивным, редкостным, штучным. Нештампованным. Директор Музея Норильска Наталья Федянина называет «Норильск Новый Фест» уникальным форматом для обмена лучшими творческими практиками, цель которого - демонстрация лучших hand made работ местных умельцев, сохранения и развития народных художественных промыслов в Норильске. «Это будет настоящий праздник искусства рукоделия, праздник мастеров и ремесленников. Но, пожалуй, главная особенность события, - отмечает она, - участие приглашенного региона-гостя, известного своим историческим производством». Откроет первый фестиваль Коломна. Коломчане приедут со своей продукцией, их «Коломенский посад» представит знаменитую коломенскую пастилу, калачи и фунтики на елку; тут же пройдут мастер-классы по созданию совершенно уникальной ватной игрушки. По мнению директора городского музея, «Норильск Новый Фест» - очень своевременный проект. Несколько лет в музее проходят декабрьские и январские посиделки, где народ учится делать игрушки, занятия пользуются невероятным спросом. Обмен опытом и идеями людей разных территорий важен тем более - наши мастера смогут чему-то поучиться у гостей, и наоборот. К слову, одна из составляющих фестиваля - выставка исторической елочной игрушки. Реализовать этот замысел возможно будет после переговоров с норильчанкой, у которой дома хранится частная коллекция елочных украшений с 1946 года.

Просмотров:159 На нем представят свои работы люди, которые занимаются декоративно-прикладным творчеством в любых его проявлениях. Организаторами фестиваля выступили управление по делам культуры и искусства Норильска, музей Норильска и Городской центр культуры. Задача проекта - создать условия для того, чтобы люди могли развиваться, привлечь активных, творческих, талантливых норильчан.Фестиваль задуман таким образом, что несколько площадок города - и музей, и ГЦК - превратятся в место, где можно увидеть выступления творческих коллективов, научиться что-то ваять своими руками, поучаствовать в музейных занятиях и так далее.Начальник управления по делам культуры и искусства Ирина Субочева рассказала, что идея собрать под одну крышу лучших мастеров Норильска зрела давно. «Формы привлечения использовались разные. Такая - впервые. Новогодние праздники подходят для такой творческой тусовки как нельзя лучше: тут мы сможем приобрести подарки, отличающиеся от того, что продается в обычных магазинах. Это будет интересно и для жителей города, и для самих участников. Индивидуальные предприниматели, умельцы, мастерицы - на фестиваль приглашаются все. Проект-положение уже разослан в организации и клубные объединения НПР, люди идею поддержали. Однако для того, чтобы сохранить уровень фестиваля, любая продукция, сделанная своими руками, любого рода украшения, в том числе елочные, прежде чем попасть на фестиваль-ярмарку, пройдет экспертный отбор», - подчеркнула Ирина Субочева.Смысл новой ярмарки, а она наверняка станет городской традицией, - превратить хобби, увлечение или обычное умение в источник радости, в настоящее дело и, наконец, в искусство. И это - несомненная заявка на уровень. На "Новом Фесте" жители города смогут купить безделушки и весомые подарки, выполненные в необычных технологиях и стилях: аксессуары, украшения, игрушки, сладости. И все это будет эксклюзивным, редкостным, штучным. Нештампованным.Директор Музея Норильска Наталья Федянина называет «Норильск Новый Фест» уникальным форматом для обмена лучшими творческими практиками, цель которого - демонстрация лучших hand made работ местных умельцев, сохранения и развития народных художественных промыслов в Норильске.«Это будет настоящий праздник искусства рукоделия, праздник мастеров и ремесленников. Но, пожалуй, главная особенность события, - отмечает она, - участие приглашенного региона-гостя, известного своим историческим производством». Откроет первый фестиваль Коломна. Коломчане приедут со своей продукцией, их «Коломенский посад» представит знаменитую коломенскую пастилу, калачи и фунтики на елку; тут же пройдут мастер-классы по созданию совершенно уникальной ватной игрушки. По мнению директора городского музея, «Норильск Новый Фест» - очень своевременный проект. Несколько лет в музее проходят декабрьские и январские посиделки, где народ учится делать игрушки, занятия пользуются невероятным спросом. Обмен опытом и идеями людей разных территорий важен тем более - наши мастера смогут чему-то поучиться у гостей, и наоборот.К слову, одна из составляющих фестиваля - выставка исторической елочной игрушки. Реализовать этот замысел возможно будет после переговоров с норильчанкой, у которой дома хранится частная коллекция елочных украшений с 1946 года.