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1 ноября 2018, 16:59



С начала года уровень безработицы в Красноярском крае снизился на 20%.

На сегодня уровень зарегистрированной безработицы в крае – один из минимальных среди регионов Сибирского федерального округа и равен 0,8% (на 01.01.18 – 1%). Всего в этом году при содействии краевой службы занятости нашли работу 75,7 тыс. соискателей (84,1%) – четверо из пяти обратившихся, что значительно больше, чем в других регионах Сибирского федерального округа. Трудоустроились на постоянную работу 67,5%. Для повышения конкурентоспособности на рынке труда 7,3 тыс. жителей края направлены центрами занятости на обучение востребованным профессиям. С начала года жителям края оказано 464 тыс. различных услуг в области содействия занятости. В их числе услуги по профессиональной ориентации, консультации по информированию о положении на рынке труда и организации собственного дела и многие другие. Все услуги оказываются бесплатно. Уровень общей безработицы (определяемый на основе выборочного обследования рабочей силы) в крае один из минимальных среди регионов Сибирского федерального округа. По данным Красноярскстата, в III квартале он равен 5,2% (при среднем значении по СФО – 6,7%).

Просмотров:123 В крае численность граждан, состоящих на учете в службе занятости в качестве безработных, по сравнению с началом года сократилась на 20% и составила на конец октября 11,7 тыс. человек, сообщает Агентство труда и занятости населения Красноярского края.На сегодня уровень зарегистрированной безработицы в крае – один из минимальных среди регионов Сибирского федерального округа и равен 0,8% (на 01.01.18 – 1%).Всего в этом году при содействии краевой службы занятости нашли работу 75,7 тыс. соискателей (84,1%) – четверо из пяти обратившихся, что значительно больше, чем в других регионах Сибирского федерального округа. Трудоустроились на постоянную работу 67,5%.Для повышения конкурентоспособности на рынке труда 7,3 тыс. жителей края направлены центрами занятости на обучение востребованным профессиям.С начала года жителям края оказано 464 тыс. различных услуг в области содействия занятости. В их числе услуги по профессиональной ориентации, консультации по информированию о положении на рынке труда и организации собственного дела и многие другие. Все услуги оказываются бесплатно.Уровень общей безработицы (определяемый на основе выборочного обследования рабочей силы) в крае один из минимальных среди регионов Сибирского федерального округа. По данным Красноярскстата, в III квартале он равен 5,2% (при среднем значении по СФО – 6,7%).