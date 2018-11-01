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1 ноября 2018, 17:33



ПФР известил о графике выплаты пенсий в выходные и праздничные дни ноября через "Почту России".

для всех почтовых отделений, работающих на территории Красноярского края: 2 ноября 2018 года за 3 ноября 2018 года 3 ноября 2018 года за 4 и 5 ноября 2018 года 6 ноября 2018 года за 6 ноября 2018 года

Просмотров:128 Выплата и доставка пенсий в праздничные и выходные дни ноября будет проходить без каких-либо изменений, в соответствии с действующим графиком, за период со 2 по 7 ноября 2018 года с учетом особенностей и режимов работы отделений почтовой связи (ОПС) выплаты будут производиться:для всех почтовых отделений, работающих на территории Красноярского края:2 ноября 2018 года за 3 ноября 2018 года3 ноября 2018 года за 4 и 5 ноября 2018 года6 ноября 2018 года за 6 ноября 2018 года