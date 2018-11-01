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1 ноября 2018, 17:33

ПФР известил о графике выплаты пенсий в выходные и праздничные дни ноября через "Почту России".


Выплата и доставка пенсий в праздничные и выходные дни ноября будет проходить без каких-либо изменений, в соответствии с действующим графиком, за период со 2 по 7 ноября 2018 года с учетом особенностей и режимов работы отделений почтовой связи (ОПС) выплаты будут производиться:
для всех почтовых отделений, работающих на территории Красноярского края:
2 ноября 2018 года за 3 ноября 2018 года
3 ноября 2018 года за 4 и 5 ноября 2018 года
6 ноября 2018 года за 6 ноября 2018 года
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    Список новостей

 1 ноября 2018 
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18:14   Норильчанин Салават Хакимов стал победителем и призером Кубка Сибири по пауэрлифтингу (жим штанги лежа). 18:12   В Красноярске до сих пор не определили пол белого медвежонка, доставленного с севера края через Норильск.
17:59   Управление ГО и ЧС города Норильска информирует! 17:53   Норильская епархия готовится к дню открытых дверей.
17:39   Срок получения сертификата на материнский капитал сокращается вдвое. 17:33   ПФР известил о графике выплаты пенсий в выходные и праздничные дни ноября через "Почту России".
16:59   С начала года уровень безработицы в Красноярском крае снизился на 20%. 15:29   В аварии чаще попадают Александр, Сергей, Елена и Ольга.
15:28   С 24 ноября по 9 декабря в городском музее пройдет предновогодний фестиваль мастеров-ремесленников «Норильск Новый Фест». 14:20   Проект «Заполярный цирк» стал победителем конкурса социальных проектов благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» и распахнул двери для всех желающих.
13:08   Депутаты Законодательного собрания Красноярского края согласовали кандидатуры на пост глав министерств финансов и экономики. 12:05   «Большой Аргиш» объединит Норильск и Дудинку.
11:10   Предстоящие выходные станут длиннее на один день, а следующая рабочая неделя - короче. 10:47   День народного единства празднует меньше половины россиян. ВЦИОМ узнал у жителей страны, какие праздники они отмечают.
10:13   Сформирован лонг-лист имен для аэропортов Красноярска и Норильска.

 31 октября 2018 
18:45   У Норильского совета ветеранов Великой Отечественной войны сменился председатель. 18:34   В Красноярском крае нашли лучших почтовых работников.
17:06   Конкурс по конструированию и робототехнике "Роботы на предприятии будущего" проведет в Норильске городской клуб детского творческого и раннего развития "Чудо Дети". 16:55   Определен график работы медицинских учреждений Норильска в праздничные дни.
16:19   «Норильский никель» объявил предварительные производственные результаты за девять месяцев 2018 года. 16:00   Пенсионный фонд предупреждает о мошеннических услугах по оформлению СНИЛС.
15:52   Трудовые книжки россиян станут электронными. 15:32   4 ноября в музеях Норильска пройдет Ночь искусств.
14:46   Вирус гриппа проник на территорию Красноярского края. 14:22   В январе 2019 года вся Россия полностью перейдет на цифровое эфирное вещание.
14:10   К Дню народного единства в учреждениях культуры Норильска пройдут концерты, фестивали, выставки. 13:25   Вниманию автомобилистов! В ближайшее время изменится схема движения транспорта на Юго-Западной объездной дороге в районе хлебозавода.
11:34   Эксперименты, технические игрушки и «Лаборатория Эдисона». В Норильске стартует «НАНОнашествие». 10:51   Норильские полицейские и общественники вручили школьникам удостоверения учеников юридического класса.
10:42   Субсидии северянам. Правительство края утвердило изменения в госпрограмму реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса на 2018 год.

 30 октября 2018 
18:00   Житель Норильска хотел получит деньги, выставляя свою мебель на продажу, но в итоге сам лишился крупной суммы 15:59   Норильские мастерицы клуба «Галакс» открыли свою выставку в столице Таймыра.
15:51   До 10 лет лишения свободы грозит жителю Норильска, причинившего травмы инспектору ДПС. 15:42   Смертельно опасную стеклоомывающую жидкость обнаружили в Красноярском крае.
15:29   В Норильске почтили память жертв политических репрессий. 15:23   Как превратить мечту в успешный туристический бизнес Леонид Болгов расскажет на «Творческой кухне» Агентства развития Норильска.
14:36   Увеличение продолжительности жизни до 77 лет, а дохода населения на 30%. Правительство края утвердило стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года. 14:23   У зимней Универсиады появится свой поезд в Москве.
14:06   Игроки МФК «Норильский никель» провели мастер-класс для воспитанников норильской школы-интерната. 13:52   1 ноября в Красноярске начнется обучение поваров зимней Универсиады-2019.
13:49   В Норильском городском Совете депутатов изменения. 13:48   Норильска в списке нет. В крае внесли изменения в план капремонта многоквартирных домов.
12:35   Бюджет Норильска на 2018 год скорректирован. 12:19   Красноярская краевая филармония впервые проведет в Норильске «Самый северный фестиваль».
12:15   Инвестиционный проект «Норникеля». Суда Енисейского речного пароходства оснащаются новой системой учета расхода топлива. 12:01   В Красноярском крае проходит V Всероссийская неделя сбережений.
11:51   100 баллов к ЕГЭ. Детский технопарк «Кванториум» стал единственной в Красноярске официальной площадкой олимпиады научно-технологической инициативы (НТИ). 11:28   Портал «Работа в России» становится все более популярным в Красноярском крае.




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