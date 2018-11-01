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1 ноября 2018, 17:39



Срок получения сертификата на материнский капитал сокращается вдвое.

С 11 ноября, то есть когда документ вступит в силу, территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации будут выносить решение о выдаче сертификата либо об отказе в этом в течение 15 дней, сообщает пресс-служба ПФР по Красноярскому краю. Также с двух недель до пяти дней уменьшится срок рассмотрения запросов, которые территориальные органы ПФР направляют в уполномоченные ведомства для получения дополнительных сведений, например, о том, лишались ли граждане родительских прав и т. д. Если запрашиваемые данные не поступили в указанный срок, то принятие решения о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал приостанавливается. При этом решение будет вынесено не позднее месяца с даты обращения за сертификатом. Напоминаем, что размер материнского (семейного) капитала в 2018 году составляет 453 тыс. 26 рублей. В Красноярском крае владельцами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал стали более 189 тысяч семей. Подать заявление на получение сертификата на материнский капитал можно несколькими способами: в электронном виде через единый портал госуслуг, через "Личный кабинет" на сайте Пенсионного фонда России, в территориальном органе ПФР, предварительно записавшись на прием, а также в любом из филиалов МФЦ.

Просмотров:144 Срок принятия решения о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал сократился в два раза. Теперь на это отводится 15 дней вместо месяца, как было ранее. Соответствующие поправки в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» были внесены 30.10.2018.С 11 ноября, то есть когда документ вступит в силу, территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации будут выносить решение о выдаче сертификата либо об отказе в этом в течение 15 дней, сообщает пресс-служба ПФР по Красноярскому краю.Также с двух недель до пяти дней уменьшится срок рассмотрения запросов, которые территориальные органы ПФР направляют в уполномоченные ведомства для получения дополнительных сведений, например, о том, лишались ли граждане родительских прав и т. д. Если запрашиваемые данные не поступили в указанный срок, то принятие решения о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал приостанавливается. При этом решение будет вынесено не позднее месяца с даты обращения за сертификатом.Напоминаем, что размер материнского (семейного) капитала в 2018 году составляет 453 тыс. 26 рублей.В Красноярском крае владельцами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал стали более 189 тысяч семей.Подать заявление на получение сертификата на материнский капитал можно несколькими способами: в электронном виде через единый портал госуслуг, через "Личный кабинет" на сайте Пенсионного фонда России, в территориальном органе ПФР, предварительно записавшись на прием, а также в любом из филиалов МФЦ.