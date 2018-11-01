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1 ноября 2018, 17:53



Норильская епархия готовится к дню открытых дверей.

А в здании Духовно-просветительского центра в 12 часов начнется презентация книги Епископа Норильского и Туруханского Агафангела "В память вечную будет праведник…", посвященной новомучениками и исповедникам Церкви Русской. Епархиальная библиотека представит фонд старинной книги и современные издания о Православии. Образовательный отдел с добровольцами проведет мастер-классы по изготовлению подарков - мягкой игрушки, закладки из фетра, снегиря из шерстяных ниток. На туристско-краеведческой плошадке - не только расскажут о премудростях туризма, но и угостят походной кашей. Молодежный отдел проведет мастер-класс по работе в графических и видео-редакторах, презентует молодежный журнал "Хлеб жизни", представит рисунки молодежной группы на тему "Нравственные ценности и будущее человечества". На казачьей площадке обучат основам владения нагайкой и шашкой, расскажут о традициях и экипировке казаков, выступит и ансамбль НДМШ "Казачок". Сестричество милосердия в 13 часов организует благотворительную выставку-продажу. Концерт, посвященный престольному празднику Свято-Скорбященского собора, начнется в 14 часов. Побывать на дне открытых дверей в Норильской епархии могут все желающие.

Просмотров:123 Это уже традиционная встреча, которая последние годы проходит в рамках фестиваля "Благовест Таймыра", посвященного престольному празднику кафедрального собора иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Нынче праздник начнется 4 ноября в 11.30 во дворе собора по адресу улица Пушкина, 11, где епархиальный отдел по работе с силовыми структурами совместно с норильскими силовиками представит выставку техники ГИБДД и пожарного расчета. Ожидается и выступление полицейской собаки с наставником, которые подготовят интересные номера для ребят и взрослых.А в здании Духовно-просветительского центра в 12 часов начнется презентация книги Епископа Норильского и Туруханского Агафангела "В память вечную будет праведник…", посвященной новомучениками и исповедникам Церкви Русской. Епархиальная библиотека представит фонд старинной книги и современные издания о Православии. Образовательный отдел с добровольцами проведет мастер-классы по изготовлению подарков - мягкой игрушки, закладки из фетра, снегиря из шерстяных ниток. На туристско-краеведческой плошадке - не только расскажут о премудростях туризма, но и угостят походной кашей. Молодежный отдел проведет мастер-класс по работе в графических и видео-редакторах, презентует молодежный журнал "Хлеб жизни", представит рисунки молодежной группы на тему "Нравственные ценности и будущее человечества". На казачьей площадке обучат основам владения нагайкой и шашкой, расскажут о традициях и экипировке казаков, выступит и ансамбль НДМШ "Казачок". Сестричество милосердия в 13 часов организует благотворительную выставку-продажу. Концерт, посвященный престольному празднику Свято-Скорбященского собора, начнется в 14 часов. Побывать на дне открытых дверей в Норильской епархии могут все желающие.