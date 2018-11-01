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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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22:47 В Норильске оштрафовали слишком шумный цветочный магазин
19:47 В эти выходные МФК «Норильский никель» проведет первые домашние игры сезона
18:14 Норильчанин Салават Хакимов стал победителем и призером Кубка Сибири по пауэрлифтингу (жим штанги лежа).
18:12 В Красноярске до сих пор не определили пол белого медвежонка, доставленного с севера края через Норильск.
17:59 Управление ГО и ЧС города Норильска информирует!
17:53 Норильская епархия готовится к дню открытых дверей.
17:39 Срок получения сертификата на материнский капитал сокращается вдвое.
17:33 ПФР известил о графике выплаты пенсий в выходные и праздничные дни ноября через "Почту России".
16:59 С начала года уровень безработицы в Красноярском крае снизился на 20%.
15:29 В аварии чаще попадают Александр, Сергей, Елена и Ольга.[все новости]
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