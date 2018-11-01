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1 ноября 2018, 17:59



Управление ГО и ЧС города Норильска информирует!

централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского края. В период с 15 часов 00 минут до 15 часов 25 минут будет производиться подача учебного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» путем включения электросирен и передачи речевого сообщения от старшего оперативного дежурного Федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Красноярскому краю» по проводному и эфирному радиовещанию, телевизионному вещанию.

Просмотров:143 8 ноября 2018 года состоится комплексная годовая проверка автоматизированной системыцентрализованного оповещения гражданской обороны Красноярского края. В периодс 15 часов 00 минут до 15 часов 25 минут будет производиться подача учебногосигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» путем включения электросирен и передачи речевогосообщения от старшего оперативного дежурного Федерального казенногоучреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управленияМЧС России по Красноярскому краю» по проводному и эфирному радиовещанию,телевизионному вещанию.