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1 ноября 2018, 18:12



В Красноярске до сих пор не определили пол белого медвежонка, доставленного с севера края через Норильск.

Малыш белой медведицы по каким-то причинам остался без мамы и бродил по Диксону в одиночку. Питался медвежонок на свалках, а ночами прятался в подвалах домов. Местные чиновники испугались за его жизнь и решили отправить в зоопарк, где за косолапым будут присматривать. На самолете с пересадкой в Норильске 16 октября мишка прибыл в Красноярск. За две недели косолапый почти освоился, а вот специалисты не могут ответить на вопрос: «Какого он пола?». В паблике мэрии объявили голосование, сообщает Newslab.ru. Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Просмотров:124 Белого медвежонка, который прилетел в Красноярск из посёлка Диксон в парк флоры и фауны «Роев ручей», до сих пор не показывают посетителям. Пока «плюшевый» хищник находится на карантине.Малыш белой медведицы по каким-то причинам остался без мамы и бродил по Диксону в одиночку. Питался медвежонок на свалках, а ночами прятался в подвалах домов. Местные чиновники испугались за его жизнь и решили отправить в зоопарк, где за косолапым будут присматривать. На самолете с пересадкой в Норильске 16 октября мишка прибыл в Красноярск.За две недели косолапый почти освоился, а вот специалисты не могут ответить на вопрос: «Какого он пола?». В паблике мэрии объявили голосование, сообщает Newslab.ru.Фото: vk.com/krasnoyarskrf