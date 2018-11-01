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1 ноября 2018, 18:14



Норильчанин Салават Хакимов стал победителем и призером Кубка Сибири по пауэрлифтингу (жим штанги лежа).

На очереди у Салавата – участие в первенстве России в составе сборной Сибирского федерального округа, которое состоится в феврале следующего года в Екатеринбурге. К слову, на прошлом первенстве России норильчанин занял первое место.

Просмотров:136 Соревнования прошли в Зеленогорске и собрали около 200 участников. Норильчанин Салават Хакимов выступил в весовой категории до 93 кг и занял первое место (результат 195 кг) среди ветеранов и третье место – среди всех возрастных групп. При этом 51-летний атлет, тренирующийся в спортивном зале «Горняк» под руководством тренера Евгения Кретова, выполнил норматив кандидата в мастера спорта.На очереди у Салавата – участие в первенстве России в составе сборной Сибирского федерального округа, которое состоится в феврале следующего года в Екатеринбурге. К слову, на прошлом первенстве России норильчанин занял первое место.