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1 ноября 2018, 19:47



В эти выходные МФК «Норильский никель» проведет первые домашние игры сезона

История личных встреч «Норникеля» и «Синары» насчитывает 61 матч, в которых северяне одержали 15 побед, и еще 13 раз команды играли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей – 222:161 в пользу уральцев. Добавим, что на сегодняшний день «Норникель» с 10 очками в активе расположился на шестой строчке турнирной таблицы. У «Синары» 14 очков и четвертое место.

Просмотров:107 В рамках шестого тура Суперлиги норильчане сыграют против екатеринбургской «Синары». Матчи пройдут в субботу и воскресенье, 3-4 ноября, во Дворце спорта «Арктика». Начало – в 19.00.История личных встреч «Норникеля» и «Синары» насчитывает 61 матч, в которых северяне одержали 15 побед, и еще 13 раз команды играли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей – 222:161 в пользу уральцев.Добавим, что на сегодняшний день «Норникель» с 10 очками в активе расположился на шестой строчке турнирной таблицы. У «Синары» 14 очков и четвертое место.