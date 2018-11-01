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1 ноября 2018, 22:47



В Норильске оштрафовали слишком шумный цветочный магазин

За это владельца магазина — индивидуального предпринимателя оштрафовали на 1 тыс рублей. Кроме этого он должен устранить выявленные нарушения в установленный срок.

Просмотров:87 Холодильники и вентиляторы нарушали тишину в соседней квартире. Житель Норильска пожаловался в Роспотребнадзор на магазин "Цветочный мир", расположенный на первом этаже жилого дома. Мужчина рассказал, что в его квартире, которая соседствует с магазином, слишком шумно. Специалисты замерили уровень шума в разных комнатах заявителя: двух спальнях, детской и гостиной. Оказалось, что уровень шума превышает предельно допустимый от 3 до 7 децибел.За это владельца магазина — индивидуального предпринимателя оштрафовали на 1 тыс рублей. Кроме этого он должен устранить выявленные нарушения в установленный срок.