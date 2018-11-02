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2 ноября 2018, 09:53



Мусорный вопрос предложили отложить.

Напомним, что в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве все субъекты РФ с 1 января 2019 года должны перейти на новую систему в области обращения с ТКО. В крае проведены конкурсные процедуры и определены региональные операторы, которые будут организовывать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО. Однако в районах Крайнего Севера практически полностью отсутствует инфраструктура по обращению с отходами. Также здесь существует проблема их утилизации. Затраты на сбор, перевозку ТКО, строительство объектов по захоронению отходов в разы превышают среднюю стоимость по краю ввиду климатических особенностей территорий. Региональный оператор будет вынужден включить эти затраты в тариф, а это в последующем может спровоцировать значительный рост платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО для населения северных территорий. Депутаты предложили обратиться в Госдуму с законодательной инициативой по переносу сроков обязанности платы за коммунальную услугу для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей до 1 января 2020 года. Такой перенос позволит организовать минимальную инфраструктуру на Севере в области обращения с ТКО и, как следствие, обеспечит снижение тарифов на услугу регионального оператора.

Просмотров:163 Депутаты ЗС Красноярского края предложили перенести сроки обязанности платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей до 1 января 2020 года.Напомним, что в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве все субъекты РФ с 1 января 2019 года должны перейти на новую систему в области обращения с ТКО. В крае проведены конкурсные процедуры и определены региональные операторы, которые будут организовывать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО.Однако в районах Крайнего Севера практически полностью отсутствует инфраструктура по обращению с отходами. Также здесь существует проблема их утилизации. Затраты на сбор, перевозку ТКО, строительство объектов по захоронению отходов в разы превышают среднюю стоимость по краю ввиду климатических особенностей территорий. Региональный оператор будет вынужден включить эти затраты в тариф, а это в последующем может спровоцировать значительный рост платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО для населения северных территорий.Депутаты предложили обратиться в Госдуму с законодательной инициативой по переносу сроков обязанности платы за коммунальную услугу для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей до 1 января 2020 года. Такой перенос позволит организовать минимальную инфраструктуру на Севере в области обращения с ТКО и, как следствие, обеспечит снижение тарифов на услугу регионального оператора.