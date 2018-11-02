Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 ноября 2018, 09:54



Стоимость патента для трудовых мигрантов повышена.

Иностранцы уплачивают фиксированные авансовые платежи по налогу на доходы физических лиц в размере 1200 рублей в месяц. Эти платежи подлежат индексации на коэффициент-дефлятор, который устанавливается Министерством экономического развития РФ, и на региональный коэффициент. В 2018 году фиксированный авансовый платеж в крае составил 3601,3 рубля (коэффициент-дефлятор — 1,686, региональный коэффициент — 1,78). На осуществление трудовой деятельности за полгода было выдано 16,6 тысячи патентов. Это на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По предварительным оценкам, до конца года количество выданных патентов увеличится до 24 тысяч. Основная часть иностранной рабочей силы занята в сфере малого бизнеса (строительство, обрабатывающие производства, торговля, добыча полезных ископаемых, транспортировка и прочее). По предварительным данным, федеральный коэффициент-дефлятор в 2019 году составит 1,73. Региональный коэффициент предлагается установить в размере 1,82. Таким образом, ежемесячный авансовый платеж в следующем году составит 3778,3 рубля. Доходы бюджета составят 624 млн рублей.

Просмотров:132 Депутаты приняли решение повысить стоимость патента для трудовых мигрантов в Красноярском крае.Иностранцы уплачивают фиксированные авансовые платежи по налогу на доходы физических лиц в размере 1200 рублей в месяц. Эти платежи подлежат индексации на коэффициент-дефлятор, который устанавливается Министерством экономического развития РФ, и на региональный коэффициент. В 2018 году фиксированный авансовый платеж в крае составил 3601,3 рубля (коэффициент-дефлятор — 1,686, региональный коэффициент — 1,78). На осуществление трудовой деятельности за полгода было выдано 16,6 тысячи патентов. Это на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По предварительным оценкам, до конца года количество выданных патентов увеличится до 24 тысяч. Основная часть иностранной рабочей силы занята в сфере малого бизнеса (строительство, обрабатывающие производства, торговля, добыча полезных ископаемых, транспортировка и прочее).По предварительным данным, федеральный коэффициент-дефлятор в 2019 году составит 1,73. Региональный коэффициент предлагается установить в размере 1,82. Таким образом, ежемесячный авансовый платеж в следующем году составит 3778,3 рубля. Доходы бюджета составят 624 млн рублей.