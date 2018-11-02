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2 ноября 2018, 10:59



«Норникель» инициирует создание системы коллективной безопасности.

По его словам, инициативы «Норникеля» в сфере информационной безопасности прошли проверку временем и показали свою востребованность как на корпоративном, так и международном уровнях. «Разработанная нашими специалистами хартия информационной безопасности критических объектов промышленности доказала свою актуальность. Пройдя предварительную апробацию в рамках нашего клуба и ведущих международных экспертных площадок, в настоящее время данный документ находится в разработке профильных структур ОБСЕ», -отметил он. Григорьев также обратил внимание участников заседания на эффективность межкорпоративного взаимодействия в сфере кибербезопасности в рамках БИП-клуба. «Мы создавали клуб в качестве не только коммуникационной площадки, но и интеллектуального центра разработки перспективных стратегий киберзащиты отечественной промышленности - эффективных, экономически проработанных и гибко адаптируемых к новым реалиям и угрозам. Полагаю, следующим этапом должно стать формирование системы практического взаимодействия российских промышленных компаний в случаях массированных кибератак на их инфраструктуры. Проектный вариант будет представлен уже на следующем заседании клуба», - подчеркнул Григорьев. Принявший участие в заседании спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских поддержал предложения «Норникеля», особо отметив важность консолидации активностей МИД РФ и российского бизнеса на уровне таких организаций, как ООН, ОБСЕ, БРИКС, ШОС. По его словам, в настоящее время наметилась позитивная тенденция к выстраиванию гармонизированной позиции государства и бизнеса на международной арене – в том числе в сфере информационной безопасности. «Не секрет, что тема глобального хакерства, кибертерроризма, незаконного вторжения в информационные инфраструктуры в настоящее время приобрела ужасающий характер - все обвиняют всех. Ее политическая интерпретация также не добавляет прогресса в процесс выстраивания приемлемой для всех системы международной кибербезопасности. В условиях экономической глобализации и цифровизации технологических процессов, прагматичная, взвешенная позиция бизнеса, компаний, составляющих основу экономического потенциала страны, может значительно способствовать выработке понятных базовых правил и норм поведения в киберсреде. По сути, информационная защита ресурсов российских компаний является одним из безусловных факторов экономической безопасности страны», - подчеркнул Крутских. В ходе работы клуба были также затронуты такие темы, как экономика процессов IT-защиты и перспективы расширенного применения облачных технологий. Особое внимание участники уделили влиянию внешних факторов на корпоративные политики в сфере обеспечения информационной безопасности, в том числе с точки зрения выбора вендоров и поставщиков решений.

Просмотров:164 Об этом заявил в ходе заседания клуба «Безопасность информации в промышленности» (БИП-клуб) директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры компании Дмитрий Григорьев.По его словам, инициативы «Норникеля» в сфере информационной безопасности прошли проверку временем и показали свою востребованность как на корпоративном, так и международном уровнях. «Разработанная нашими специалистами хартия информационной безопасности критических объектов промышленности доказала свою актуальность. Пройдя предварительную апробацию в рамках нашего клуба и ведущих международных экспертных площадок, в настоящее время данный документ находится в разработке профильных структур ОБСЕ», -отметил он.Григорьев также обратил внимание участников заседания на эффективность межкорпоративного взаимодействия в сфере кибербезопасности в рамках БИП-клуба.Принявший участие в заседании спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских поддержал предложения «Норникеля», особо отметив важность консолидации активностей МИД РФ и российского бизнеса на уровне таких организаций, как ООН, ОБСЕ, БРИКС, ШОС.По его словам, в настоящее время наметилась позитивная тенденция к выстраиванию гармонизированной позиции государства и бизнеса на международной арене – в том числе в сфере информационной безопасности.«Не секрет, что тема глобального хакерства, кибертерроризма, незаконного вторжения в информационные инфраструктуры в настоящее время приобрела ужасающий характер - все обвиняют всех. Ее политическая интерпретация также не добавляет прогресса в процесс выстраивания приемлемой для всех системы международной кибербезопасности. В условиях экономической глобализации и цифровизации технологических процессов, прагматичная, взвешенная позиция бизнеса, компаний, составляющих основу экономического потенциала страны, может значительно способствовать выработке понятных базовых правил и норм поведения в киберсреде. По сути, информационная защита ресурсов российских компаний является одним из безусловных факторов экономической безопасности страны», - подчеркнул Крутских.В ходе работы клуба были также затронуты такие темы, как экономика процессов IT-защиты и перспективы расширенного применения облачных технологий. Особое внимание участники уделили влиянию внешних факторов на корпоративные политики в сфере обеспечения информационной безопасности, в том числе с точки зрения выбора вендоров и поставщиков решений.