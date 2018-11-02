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2 ноября 2018, 12:30



Норильский участковый вышел в финал Всероссийского конкурса «Народный участковый» и защищает честь всего Красноярского края.

Первый отбор прошел в сентябре в подразделениях полиции, второй, региональный, – в октябре. Почти полмиллиона граждан отдали свои голоса за лучшего участкового в каждом регионе России. С 1 по 10 ноября на федеральном уровне проходит третий, заключительный этап конкурса - на портале информационного партнера конкурса - издательского дома «Комсомольская правда». Посетители в ходе онлайн-голосования выбирают самого народного участкового из представителей 83 регионов России. Среди финалистов норильчанин, майор полиции Амиран Мамуладзе. Во втором этапе проекта он обошел других девятерых претендентов, набрав 1469 голосов. Таким образом, он получил право представлять наш регион в заключительном, всероссийском этапе конкурса. Амиран Мурманович работает участковым в отделе полиции № 1 Норильска. На этой должности находится с 2014 года. На его территории проживают 3498 человек. Поддержать нашего участкового можно в специальном разделе сайта газеты «Комсомольская правда»: https://www.krsk.kp.ru/daily/26900/3945911/ до 10 ноября.

Просмотров:120 1 ноября в МВД России и на сайте «Комсомольская правда» стартует финальный этап ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый». Конкурс проводится в России уже в восьмой раз. Лучшего участкового России, зарегистрировавшись в социальных сетях, может выбрать каждый пользователь интернета.Первый отбор прошел в сентябре в подразделениях полиции, второй, региональный, – в октябре. Почти полмиллиона граждан отдали свои голоса за лучшего участкового в каждом регионе России.С 1 по 10 ноября на федеральном уровне проходит третий, заключительный этап конкурса - на портале информационного партнера конкурса - издательского дома «Комсомольская правда». Посетители в ходе онлайн-голосования выбирают самого народного участкового из представителей 83 регионов России.Среди финалистов норильчанин, майор полиции Амиран Мамуладзе. Во втором этапе проекта он обошел других девятерых претендентов, набрав 1469 голосов. Таким образом, он получил право представлять наш регион в заключительном, всероссийском этапе конкурса. Амиран Мурманович работает участковым в отделе полиции № 1 Норильска. На этой должности находится с 2014 года. На его территории проживают 3498 человек.Поддержать нашего участкового можно в специальном разделе сайта газеты «Комсомольская правда»: https://www.krsk.kp.ru/daily/26900/3945911/ до 10 ноября.