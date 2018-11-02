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2 ноября 2018, 12:34



Игроки МФК «Норильский никель» провели мастер-класс для финалистов «Полярного Мишки».

«Мастер-класс проводился с детьми младшего и среднего школьного возраста. Ребята получили бурю положительных эмоций. Игроки МФК «Норильский никель» провели несколько технических и тактических упражнений. Ребята очень довольны!», - отметил Юрий Воронкин, преподаватель физической культуры школы № 42 (район Талнах). Напомним, в прошлом году ребята стали победителями регионального этапа всероссийского проекта «Мини-футбол в школу». А в финальном раунде грандиозного мероприятия, которое прошло в Москве, команда 42-й школы заняла 4-е место. В этом году талнахцы стали финалистами третьего юношеского турнира «Полярный Мишка».

Просмотров:131 Встреча с подопечными - учениками талнахской 42-й школы прошла в теплой, дружественной обстановке. Ребята пообщались с профессиональными футболистами, после чего прошла тренировка, сообщает пресс-служба МФК.«Мастер-класс проводился с детьми младшего и среднего школьного возраста. Ребята получили бурю положительных эмоций. Игроки МФК «Норильский никель» провели несколько технических и тактических упражнений. Ребята очень довольны!», - отметил Юрий Воронкин, преподаватель физической культуры школы № 42 (район Талнах).Напомним, в прошлом году ребята стали победителями регионального этапа всероссийского проекта «Мини-футбол в школу». А в финальном раунде грандиозного мероприятия, которое прошло в Москве, команда 42-й школы заняла 4-е место. В этом году талнахцы стали финалистами третьего юношеского турнира «Полярный Мишка».