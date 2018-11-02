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2 ноября 2018, 12:36



Жители Снежногорска смогут лично задать вопрос прокурору Норильска.

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам необходимо иметь при себе письменное заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ. Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или органы государственной власти или местного самоуправления, необходимо приобщить к заявлению копии полученных ранее ответов. Гражданам, желающим прийти на прием, можно предварительно записаться по телефону 8 (3919) 46-39-65.

Просмотров:146 9 ноября 2018 года с 12.00 до 15.00 в здании администрации п. Снежногорск по адресу: г. Норильск, пос. Снежногорск, Хантайская набережная, д. 10, и. о. прокурора г. Норильска Гутаев Хаваж Ахмедович проведет прием граждан.Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам необходимо иметь при себе письменное заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ.Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или органы государственной власти или местного самоуправления, необходимо приобщить к заявлению копии полученных ранее ответов.Гражданам, желающим прийти на прием, можно предварительно записаться по телефону 8 (3919) 46-39-65.