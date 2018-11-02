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2 ноября 2018, 14:16



Проект Норильского центра милосердия «Согреем теплом» получил грантовую поддержку президента Российской Федерации.

По словам руководителя норильского центра милосердия Татьяны Ласточкиной, такая победа - высокая честь для организации и для города в целом. Целевая аудитория проекта - наиболее незащищенная часть общества. «Социальный проект «Согреем теплом» направлен на психологическую, социально-медицинскую помощь беременным женщинам из группы риска по преждевременным родам, родителям недоношенных детей при пребывании во вновь открытом перинатальном центре города Норильска, а также на подготовку родителей к выписке домой из перинатального центра. Команда ставит перед собой задачу достижения нового качества поддержки родителей в семьях, где родился недоношенный или больной ребенок», - объяснила руководитель центра милосердия. Размер гранта составляет 483 тысячи рублей, общая сумма на реализацию - более 530 т. р. Заявка подавалась организацией в фонд президентских грантов на направление «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» в сентябре этого года. Срок реализации запланированных мероприятий с семьями и мамочкам недоношенных и больных малышей - с 7 ноября 2018 по 30 ноября 2019 года.

Просмотров:120 Программа, направленная на помощь мамам, родившим недоношенного или больного ребенка, была отмечена среди тысяч других проектов страны.По словам руководителя норильского центра милосердия Татьяны Ласточкиной, такая победа - высокая честь для организации и для города в целом. Целевая аудитория проекта - наиболее незащищенная часть общества.Размер гранта составляет 483 тысячи рублей, общая сумма на реализацию - более 530 т. р.Заявка подавалась организацией в фонд президентских грантов на направление «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» в сентябре этого года. Срок реализации запланированных мероприятий с семьями и мамочкам недоношенных и больных малышей - с 7 ноября 2018 по 30 ноября 2019 года.