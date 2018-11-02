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2 ноября 2018, 14:58



В Красноярском крае успешно прошла апробацию технология доставки экзаменационных материалов ЕГЭ по интернету.

Поэтапное внедрение данной технологии передачи материалов единого государственного экзамена планируется с целью оптимизации и совершенствования процесса изготовления экзаменационных материалов. Апробация проведена в рамках пилотного внедрения новой технологии, чтобы отработать организационные и технологические процедуры при проведении экзамена. Для проведения апробации использовались экзаменационные материалы по географии. «Рособрнадзор ведет планомерную работу по совершенствованию технологии доставки экзаменационных материалов ЕГЭ в пункты проведения экзаменов. Мы уже практически полностью отказались от доставки контрольных измерительных материалов на бумажных носителях, перейдя на технологию печати всего комплекта экзаменационных материалов в ППЭ. Внедрение новой технологии позволит еще больше оптимизировать процесс доставки, повысить защищенность экзаменационных материалов и сократить возможность вмешательства человеческого фактора», - пояснил Сергей Кравцов, руководитель Рособрнадзора. Участие в апробации 1 ноября приняли более 800 ППЭ из 71 региона России, в том числе и Красноярский край, сообщило министерство образования региона. «В крае апробация прошла без технологических сбоев, все материалы были вовремя скачаны с интернета, отсканированы, распечатаны и отправлены в региональный центр обработки информации», - сообщила Наталья Анохина, первый заместитель министра образования Красноярского края. Апробация заключалось в том, чтобы в назначенное время специалист получил доступ с помощью электронного ключа к ссылке для скачивания экзаменационных материалов из сети. Ссылка появляется строго в обозначенное время - примерно за час до начала экзамена, а доступ к ней открывается только с помощью электронного ключа. После скачивания заданий они распечатываются прямо в аудитории и раздаются участникам экзамена.

Просмотров:99 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки провела апробацию технологии доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов (ППЭ) по интернету.Поэтапное внедрение данной технологии передачи материалов единого государственного экзамена планируется с целью оптимизации и совершенствования процесса изготовления экзаменационных материалов. Апробация проведена в рамках пилотного внедрения новой технологии, чтобы отработать организационные и технологические процедуры при проведении экзамена. Для проведения апробации использовались экзаменационные материалы по географии.«Рособрнадзор ведет планомерную работу по совершенствованию технологии доставки экзаменационных материалов ЕГЭ в пункты проведения экзаменов. Мы уже практически полностью отказались от доставки контрольных измерительных материалов на бумажных носителях, перейдя на технологию печати всего комплекта экзаменационных материалов в ППЭ. Внедрение новой технологии позволит еще больше оптимизировать процесс доставки, повысить защищенность экзаменационных материалов и сократить возможность вмешательства человеческого фактора», - пояснил Сергей Кравцов, руководитель Рособрнадзора.Участие в апробации 1 ноября приняли более 800 ППЭ из 71 региона России, в том числе и Красноярский край, сообщило министерство образования региона.«В крае апробация прошла без технологических сбоев, все материалы были вовремя скачаны с интернета, отсканированы, распечатаны и отправлены в региональный центр обработки информации», - сообщила Наталья Анохина, первый заместитель министра образования Красноярского края.Апробация заключалось в том, чтобы в назначенное время специалист получил доступ с помощью электронного ключа к ссылке для скачивания экзаменационных материалов из сети. Ссылка появляется строго в обозначенное время - примерно за час до начала экзамена, а доступ к ней открывается только с помощью электронного ключа. После скачивания заданий они распечатываются прямо в аудитории и раздаются участникам экзамена.