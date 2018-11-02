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2 ноября 2018, 15:11



В Хатанге очень не хватает маммографа. Руководители организаций и предприятий отчитались о работе за 2018 год.

«В 2018 году в программу субсидирования, которая реализуется на территории сельского поселения Хатанга, были внесены изменения: в перечень субсидируемых товаров, реализуемых в поселках поселения, добавили новые наименования: чай, мыло, стиральный порошок, бутилированную питьевую воду», - рассказала начальник экономического отдела администрации сельского поселения Хатанга Елена Коваленко об обеспечении поселения продуктами питания. Кстати, в одной из рабочих поездок в сельское поселение Хатанга глава Таймыра Сергей Ткаченко поддержал инициативу жителей поселков расширить перечень товаров в магазинах, взяв эту тему под личный контроль. Основная задача медиков — борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологиями бронхолегочной системы, и в связи с этим основной акцент делается на профилактику этих заболеваний в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение на 2019-2024 годы". В поселении проводится диспансеризация населения и профилактические осмотры работников организаций. В этом свете главная проблема - отсутствие маммографа, при помощи которого проводится обследование женщин, а также нехватка кадров. «На данный момент имеется несколько вакантных мест, в том числе это вакансия хирурга в селе Хатанга, фельдшеров в поселках Жданиха, Попигай и врачей общей практики в поселках Сындасско и Новорыбная», - отметила и. о. главврача районной больницы Жанна Царакова. Также она отметила, что на сегодняшний день поселение обеспечено вакциной на 50%. Поступление еще 900 доз ожидается в ноябре. По льготному лекарственному обеспечению на конец октября 2018 года обслужено 659 человек, выписано 4032 рецепта на общую сумму 780 000 рублей. Из них дети первого и второго года жизни, а также семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. Директор Хатангского морского торгового порта Олег Грязютин отчитался об итогах навигационного завоза 2018 года: «Навигация фактически закончилась, все поставленные задачи выполнены. В навигационный период было завезено: 32 000 тонн каменного угля, 2000 тонн дизельного (арктического) топлива, 4000 тонн керосина, 3500 тонн нефти для дизельной электростанции в селе Хатанга, 4000 тонн груза (продовольствия, строительные материалы, продукты). Также за эту навигацию перевезено 1237 пассажиров».

Просмотров:102 Кстати, в одной из рабочих поездок в сельское поселение Хатанга глава Таймыра Сергей Ткаченко поддержал инициативу жителей поселков расширить перечень товаров в магазинах, взяв эту тему под личный контроль.Основная задача медиков — борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологиями бронхолегочной системы, и в связи с этим основной акцент делается на профилактику этих заболеваний в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение на 2019-2024 годы". В поселении проводится диспансеризация населения и профилактические осмотры работников организаций. В этом свете главная проблема - отсутствие маммографа, при помощи которого проводится обследование женщин, а также нехватка кадров.Также она отметила, что на сегодняшний день поселение обеспечено вакциной на 50%. Поступление еще 900 доз ожидается в ноябре. По льготному лекарственному обеспечению на конец октября 2018 года обслужено 659 человек, выписано 4032 рецепта на общую сумму 780 000 рублей. Из них дети первого и второго года жизни, а также семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума.Директор Хатангского морского торгового порта Олег Грязютин отчитался об итогах навигационного завоза 2018 года: