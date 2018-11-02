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2 ноября 2018, 16:00



Норильчанин попросил знакомого купить продукты и лишился крупной суммы денег. Вывод: не доверяйте свою карту другим, и уж тем более не сообщайте ее пароль.

Стражи порядка выяснили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый 63-летний мужчина, с которым потерпевший на самом то деле мало знаком. Однако накануне пропажи заявитель передавал ему банковскою карту с пин-кодом с просьбой купить продукты. Злоумышленник просьбу выполнил, но попутно снял с карты на свои нужды 40 тысяч рублей. Следователями отдела МВД России по Норильску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание сроком до 6 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Просмотров:90 В дежурную часть полиции Норильска поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный похитил 40 тысяч рублей с его банковской карты.Стражи порядка выяснили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый 63-летний мужчина, с которым потерпевший на самом то деле мало знаком. Однако накануне пропажи заявитель передавал ему банковскою карту с пин-кодом с просьбой купить продукты. Злоумышленник просьбу выполнил, но попутно снял с карты на свои нужды 40 тысяч рублей.Следователями отдела МВД России по Норильску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание сроком до 6 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.