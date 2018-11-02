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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:56 Без «цифры» никто не останется. Городские власти помогут с подключением цифрового телевидения социально незащищенным категориям норильчан.
16:23 Завтра Димитриевская суббота. Как правильно ее провести.
16:16 Погода на предстоящие выходные сюрпризы норильчанам не преподнесет.
16:01 18 с половиной лет лишения свободы получил житель Норильска за убийство одного потерпевшего и покушавшегося на убийство другого.
16:00 Норильчанин попросил знакомого купить продукты и лишился крупной суммы денег. Вывод: не доверяйте свою карту другим, и уж тем более не сообщайте ее пароль.
15:11 В Хатанге очень не хватает маммографа. Руководители организаций и предприятий отчитались о работе за 2018 год.
14:58 В Красноярском крае успешно прошла апробацию технология доставки экзаменационных материалов ЕГЭ по интернету.
14:16 Проект Норильского центра милосердия «Согреем теплом» получил грантовую поддержку президента Российской Федерации.
12:36 Жители Снежногорска смогут лично задать вопрос прокурору Норильска.
12:34 Игроки МФК «Норильский никель» провели мастер-класс для финалистов «Полярного Мишки».
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