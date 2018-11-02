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2 ноября 2018, 16:01



18 с половиной лет лишения свободы получил житель Норильска за убийство одного потерпевшего и покушавшегося на убийство другого.

В ходе судебного следствия установлено, что преступления совершены мужчиной в вечернее время 11 февраля 2018 г. в тамбуре возле квартиры одного из домов жилого образования Оганер. Незадолго до происшествия на улице между компанией молодых людей, в числе которых находились потерпевшие, а также родственником подсудимого произошел конфликт, из-за которого указанные лица прибыли на лестничную площадку, где расположена квартира подсудимого. Там конфликт продолжился. При этом из квартиры вышел подсудимый, которому молодые люди предложили зайти обратно. Мужчина вернулся в квартиру, взял нож и, распахнув входную дверь, нанес удары потерпевшим, одному в область грудной клетки, а второму в область живота. В результате полученных повреждений один из конфликтующих скончался на месте преступления, смерть второго удалось предотвратить, поскольку ему была своевременно оказана медицинская помощь. Коллегия присяжных признала мужчину виновным в инкриминируемых ему деяниях, но заслуживающим снисхождения. Норильским городским судом по совокупности преступлений норильчанину назначено наказание в виде 18,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Просмотров:94 Дело рассматривалось в норильском суде с участием коллегии присяжных заседателей. На заседании представитель прокуратуры поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя г. Норильска, обвиняемого в совершении преступлений по статьям УК РФ «Убийство, умышленное причинение смерти другому человеку и покушение на убийство двух лиц, которое не было доведено до конца по обстоятельствам, не зависящим от подсудимого».В ходе судебного следствия установлено, что преступления совершены мужчиной в вечернее время 11 февраля 2018 г. в тамбуре возле квартиры одного из домов жилого образования Оганер.Незадолго до происшествия на улице между компанией молодых людей, в числе которых находились потерпевшие, а также родственником подсудимого произошел конфликт, из-за которого указанные лица прибыли на лестничную площадку, где расположена квартира подсудимого. Там конфликт продолжился. При этом из квартиры вышел подсудимый, которому молодые люди предложили зайти обратно.Мужчина вернулся в квартиру, взял нож и, распахнув входную дверь, нанес удары потерпевшим, одному в область грудной клетки, а второму в область живота.В результате полученных повреждений один из конфликтующих скончался на месте преступления, смерть второго удалось предотвратить, поскольку ему была своевременно оказана медицинская помощь.Коллегия присяжных признала мужчину виновным в инкриминируемых ему деяниях, но заслуживающим снисхождения.Норильским городским судом по совокупности преступлений норильчанину назначено наказание в виде 18,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год, сообщается на сайте краевой прокуратуры.