Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 ноября 2018, 16:16



Погода на предстоящие выходные сюрпризы норильчанам не преподнесет.

Ветер в субботу, как и сегодня, ожидается северного направления, дуть он будет с силой 7–12 м/сек, постепенно он поменяет направление на южное, но большого усиления не ожидается: максимум 9–14 м/сек.

Просмотров:88 В течение трех предстоящих выходных дней в городе ожидается сохранение умеренно холодной погоды. Температура днем от 17 до 22 мороза, в горных районах –12...-17 градусов. Ночью –20...–5 градусов, в горных районах от -15 до -20 градусов, сообщили метеорологи.Ветер в субботу, как и сегодня, ожидается северного направления, дуть он будет с силой 7–12 м/сек, постепенно он поменяет направление на южное, но большого усиления не ожидается: максимум 9–14 м/сек.