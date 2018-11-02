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2 ноября 2018, 16:23



Завтра Димитриевская суббота. Как правильно ее провести.

Богослужение по усопшим начинается в пятницу вечером, когда в храмах служат великую панихиду (по-гречески "парастас"), а в субботу утром служится заупокойная литургия и после нее общая панихида. Для церковного поминовения на парастас и отдельно на литургию пишут записки с именами усопших. Имена надо писать крупно, разборчиво, в родительном падеже, в полном варианте (не Сашу, а Александра), в церковном написании (Татиану, Алексия). Есть традиция в день поминовения приносить в храм еду - "на канон" (или "на канун"), то есть оставлять ее на столе рядом с каноном - местом, где зажигают свечи по усопшим. Раньше поминки были общими: за большим столом сообща поминали всех усопших, сегодня продукты, приносимые в храм, отдают нуждающимся. Милостыня - важный способ почтить память близких.

Просмотров:95 Дни общего поминовения усопших в православии принято называть «родительскими субботами». Считается, что суббота, которая в Ветхом завете называлась днем покоя, а в Новом – днем прощения и отпущения грехов, является наиболее подходящим временем для молитв об упокоении умерших.Богослужение по усопшим начинается в пятницу вечером, когда в храмах служат великую панихиду (по-гречески "парастас"), а в субботу утром служится заупокойная литургия и после нее общая панихида. Для церковного поминовения на парастас и отдельно на литургию пишут записки с именами усопших. Имена надо писать крупно, разборчиво, в родительном падеже, в полном варианте (не Сашу, а Александра), в церковном написании (Татиану, Алексия). Есть традиция в день поминовения приносить в храм еду - "на канон" (или "на канун"), то есть оставлять ее на столе рядом с каноном - местом, где зажигают свечи по усопшим. Раньше поминки были общими: за большим столом сообща поминали всех усопших, сегодня продукты, приносимые в храм, отдают нуждающимся. Милостыня - важный способ почтить память близких.