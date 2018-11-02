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2 ноября 2018, 16:56



Без «цифры» никто не останется. Городские власти помогут с подключением цифрового телевидения социально незащищенным категориям норильчан.

По словам и. о. заместителя главы Норильска по социальной политике Светланы Бабуриной, в ближайшее время будет проведен опрос населения, которое по каким-то причинам может испытать трудности с приобретением и подключением нового оборудования. В частности, специалисты социальной политики свяжутся с ветеранами и инвалидами, а с малообеспеченными гражданами и многодетными семьями отработают этот вопрос в рабочем порядке в ходе приемов. «Министерством социальной политики направлено письмо в адрес всех управлений и территорий края с просьбой при рассмотрении вопросов оказания материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией данный факт перехода на цифровое телевидение рассматривать как одну из причин трудной жизненной ситуации и учитывать это при назначении материальной помощи. То есть мы будем оказывать материальную помощь, в том числе и на приобретение соответствующего оборудования», - сказала Светлана Бабурина. Она также пояснила, что предусмотренная краевой программой материальная помощи в связи с трудной жизненной ситуацией достигает 15 тысяч рублей на одного человека в год, при этом ситуация будет рассматриваться исходя из финансового положения каждой конкретной семьи и заявителя. Остается добавить, что стоимость одного комплекта оборудования для подключения к цифровому вещанию составляет примерно 800-1000 рублей. На учете в Норильске состоят порядка шести тысяч инвалидов, полторы тысячи многодетных семей, 58 ветеранов. Для консультации по переходу на «цифру» можно обратиться в центры поддержки при филиалах РТПЦ, на сайт «Цифровое ТВ», позвонить на круглосуточную горячую линию: 8-800-220-20-02 либо же в антенную службу Норильска: 42-10-31 с 9 до 18.00 (с 13.00 до 15.00 – технический перерыв).

Просмотров:65 Напомним, что с 1 января будущего года произойдет официальное отключение аналогового телевизионного вещания. Переход на «цифру» планируется завершить к 10-12 января. При этом, как отметил заместитель главы Норильска по общим вопросам Николай Тимофеев, проблемы обеспеченности новой связью Норильск не коснутся – все районы города, включая отдаленный Снежногорск, полностью готовы к переходу. Вопрос заключается лишь в том, чтобы вовремя обеспечить им социально незащищенные категории горожан. По этому поводу сегодня в администрации города состоялось совещание.По словам и. о. заместителя главы Норильска по социальной политике Светланы Бабуриной, в ближайшее время будет проведен опрос населения, которое по каким-то причинам может испытать трудности с приобретением и подключением нового оборудования. В частности, специалисты социальной политики свяжутся с ветеранами и инвалидами, а с малообеспеченными гражданами и многодетными семьями отработают этот вопрос в рабочем порядке в ходе приемов.Она также пояснила, что предусмотренная краевой программой материальная помощи в связи с трудной жизненной ситуацией достигает 15 тысяч рублей на одного человека в год, при этом ситуация будет рассматриваться исходя из финансового положения каждой конкретной семьи и заявителя.Остается добавить, что стоимость одного комплекта оборудования для подключения к цифровому вещанию составляет примерно 800-1000 рублей. На учете в Норильске состоят порядка шести тысяч инвалидов, полторы тысячи многодетных семей, 58 ветеранов.Для консультации по переходу на «цифру» можно обратиться в центры поддержки при филиалах РТПЦ, на сайт «Цифровое ТВ», позвонить на круглосуточную горячую линию: 8-800-220-20-02 либо же в антенную службу Норильска: 42-10-31 с 9 до 18.00 (с 13.00 до 15.00 – технический перерыв).